Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 21.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gewinnsprung und Milliardenmarkt im Rücken - 40 Mio. USD Auftragsbestand durch Methan-Altlasten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker-Symbol: ADS
Xetra
21.10.26 | 16:37
161,45 Euro
+2,12 % +3,35
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
Eurozone 50
Europa 600
1-Jahres-Chart
ADIDAS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADIDAS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
160,90161,0016:56
160,90161,0016:56
Markus Weingran
21.10.2026 15:27 Uhr
378 Leser
Artikel bewerten:
(1)

10 Uran-Aktien und ein ETF: Netflix: Schwach | Carrefour: Absturz | Adidas: Rekord

Starke Zahlen von SpaceX und Super Micro Computer sorgen dafür, dass die KI-Angst an den Märkten wieder etwas nachlässt. Trotzdem bleiben die geopolitischen Risiken hoch. Sind die Technologie-Aktien schon über den Berg?Uran-Aktien: Startet die Erholung? So profitieren Anleger entlang der gesamten Atom-Kette! Uran ist zurück im Rampenlicht! Nach Jahren der Flaute erlebt die Atomenergie weltweit ein Comeback. Der steigende Strombedarf durch KI-Rechenzentren, der Ausbau der Kernkraft und jahrelange Unterinvestitionen in neue Minen treiben die Nachfrage. Der Uranpreis hat bereits kräftig zugelegt, und auch für 2027 bleiben die Aussichten vielversprechend. Doch Anleger müssen nicht allein auf …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.