10 Uran-Aktien und ein ETF: Netflix: Schwach | Carrefour: Absturz | Adidas: Rekord

Starke Zahlen von SpaceX und Super Micro Computer sorgen dafür, dass die KI-Angst an den Märkten wieder etwas nachlässt. Trotzdem bleiben die geopolitischen Risiken hoch. Sind die Technologie-Aktien schon über den Berg?Uran-Aktien: Startet die Erholung? So profitieren Anleger entlang der gesamten Atom-Kette! Uran ist zurück im Rampenlicht! Nach Jahren der Flaute erlebt die Atomenergie weltweit ein Comeback. Der steigende Strombedarf durch KI-Rechenzentren, der Ausbau der Kernkraft und jahrelange Unterinvestitionen in neue Minen treiben die Nachfrage. Der Uranpreis hat bereits kräftig zugelegt, und auch für 2027 bleiben die Aussichten vielversprechend. Doch Anleger müssen nicht allein auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran