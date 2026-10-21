Meta Aktie: Hohe KI-Investitionen fordern Tech Aktien heraus

Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Meta Platforms rückt näher und fällt in eine Phase, in der Marktteilnehmer die tatsächliche Rentabilität des weltweiten KI-Booms so kritisch wie selten zuvor hinterfragen. Konzernchef Mark Zuckerberg verfügt über gewichtige Argumente zur Verteidigung seines Kurses: Das Werbegeschäft agiert weiterhin als hochgradig profitabler Ertragsmotor, während künstliche Intelligenz die Zielgruppenansprache und das Nutzerengagement spürbar unterstützt. Gleichzeitig wachsen die Investitionen in Rechenzentren und IT-Infrastruktur jedoch derart dynamisch, dass der Spagat zwischen langfristigen Wachstumschancen und unmittelbaren Belastungen für den freien Cashflow zum zentralen Thema für die Meta Aktie und das gesamte Segment der Tech Aktien avanciert.

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