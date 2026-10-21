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Dow Jones News
21.10.2026 15:57 Uhr
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IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21. Oktober 2026

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21. Oktober 2026

(NEU: Erstnotiz TK Accelis am 28. Oktober) 

=== 
 
TK Accelis Group AG & Co. KGaA (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp) 
ERSTNOTIZ: 28. Oktober 2026 
BRANCHE:  Werkstoffhandel 
SITZ:   Essen 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
VOLUMEN (WERT): Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils 
ISIN: DE000TKCCXXX 
WPK: TKCC1S 
 
Neuraxpharm Arzneimittel GmbH 
ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026) 
BRANCHE: Pharma 
SITZ:   Langenfeld 
 
Uniper SE 
ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant 
      (alternativ Direktverkauf möglich) 
BRANCHE:  Energieversorgung 
SITZ:   Düsseldorf 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS 
 
SGB-Smit GmbH 
ERSTNOTIZ: Börsengang im 1Q 2027 angepeilt (Handelsblatt-Bericht September 2026) 
BRANCHE:  Stromnetz-Ausrüster 
SITZ:   Regensburg 
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht) 
 
Magirus 
ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026) 
BRANCHE:  Feuerwehrfahrzeuge 
SITZ:   Ulm 
 
Bitpanda GmbH 
ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) 
BRANCHE:  Handelsplattform 
SITZ:   Wien 
BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) 
 
BASF-Sparte Agricultural Solutions 
ERSTNOTIZ: Börsenreife soll Mitte 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant 
BRANCHE:  Pflanzenschutzmittel und Saatgut 
SITZ:    Limburgerhof 
BEWERTUNG: 20 bis 30 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht vom 13.07.) 
KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan 
 
Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE:  Autozulieferer (Kunststoffelemente) 
SITZ:   Frankfurt 
 
Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen 
BRANCHE:  Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ:   München 
 
Raisin SE 
ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) 
BRANCHE: Finanzdienstleistungen 
SITZ: Berlin 
 
Mobile.de 
ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus 
BRANCHE: Auto-Anzeigen 
SITZ: Kleinmachnow 
BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro 
===

Alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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