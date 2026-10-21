DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 21. Oktober 2026
(NEU: Erstnotiz TK Accelis am 28. Oktober)
=== TK Accelis Group AG & Co. KGaA (Werkstoffsparte von Thyssenkrupp) ERSTNOTIZ: 28. Oktober 2026 BRANCHE: Werkstoffhandel SITZ: Essen BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): Abspaltung eines 49-prozentigen Minderheitsanteils ISIN: DE000TKCCXXX WPK: TKCC1S Neuraxpharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026) BRANCHE: Pharma SITZ: Langenfeld Uniper SE ERSTNOTIZ: Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile geplant (alternativ Direktverkauf möglich) BRANCHE: Energieversorgung SITZ: Düsseldorf KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS SGB-Smit GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang im 1Q 2027 angepeilt (Handelsblatt-Bericht September 2026) BRANCHE: Stromnetz-Ausrüster SITZ: Regensburg BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht) Magirus ERSTNOTIZ: Beteiligungsgesellschaft Mutares prüft Börsengang (Aussage April 2026) BRANCHE: Feuerwehrfahrzeuge SITZ: Ulm Bitpanda GmbH ERSTNOTIZ: 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) BRANCHE: Handelsplattform SITZ: Wien BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) BASF-Sparte Agricultural Solutions ERSTNOTIZ: Börsenreife soll Mitte 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut SITZ: Limburgerhof BEWERTUNG: 20 bis 30 Mrd Euro (Handelsblatt-Bericht vom 13.07.) KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) SITZ: Frankfurt Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München Raisin SE ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) BRANCHE: Finanzdienstleistungen SITZ: Berlin Mobile.de ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus BRANCHE: Auto-Anzeigen SITZ: Kleinmachnow BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro ===
Alle Angaben ohne Gewähr
Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com
DJG/smh/mgo/rio
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News