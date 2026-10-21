TORONTO, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlyle Coutinho, CEO und Vorstandsmitglied der Enwave Energy Corporation (Enwave), wurde von der Ontario Energy Association (OEA) zum "Leader of the Year 2026" ernannt. Damit erhält erstmals der Geschäftsführer eines ausschließlich auf Fernwärme spezialisierten Unternehmens diese Auszeichnung. Diese würdigt Coutinhos Führungsrolle bei der Entwicklung innovativer Energielösungen im großen Maßstab und seinen Einsatz dafür, die Bedeutung der Fernwärme für die Deckung des Energiebedarfs in Ontario und ganz Kanada zu stärken.

Der Preis "OEA Leader of the Year" zählt zu den höchsten Auszeichnungen im kanadischen Energiesektor. Er ehrt Persönlichkeiten, die sich durch Weitblick, Innovationskraft, Kooperationsbereitschaft und ein ausgeprägtes Engagement für ihre Kunden auszeichnen.

Unter Coutinhos Führung hat Enwave kürzlich mehrere Großprojekte realisiert, die den Beitrag der Fernwärme zum Energiesystem Ontarios verdeutlichen:

Ausbau des Deep Lake Water Cooling (DLWC)-Systems: Durch den Bau einer vierten Ansaugleitung wurde die Kühlleistung des Systems um rund 60 % erhöht. Im Vergleich zu herkömmlichen Kältemaschinen für Bürogebäude senkt das DLWC-System den Strombedarf um etwa 50 MW.

Inbetriebnahme der Enwave Green Heat-Anlage im Pearl Street Energy Centre: Hier gewinnen großtechnische Wärmepumpen Abwärme von Fernkühlungskunden zurück und nutzen sie, um weitere an das Fernwärmenetz angeschlossene Gebäude mit CO2-armer Wärme zu versorgen. Zudem kann die Anlage ihren Strombezug aus dem Netz in Spitzenlastzeiten um bis zu etwa 6 MW reduzieren, indem sie vor Ort nicht-elektrische Energiequellen nutzt - ohne die Warmwasserversorgung zu unterbrechen.

Entwicklung einer großtechnischen Wärmebatterie im "The Well": Das gemischt genutzte Bauprojekt in der Innenstadt von Toronto erhält einen Wärmespeicher, der Heiz- und Kühlenergie speichert und bei Bedarf wieder bereitstellt. So kann die Energie dann genutzt werden, wenn sie für die Kunden und das Stromnetz den größten Nutzen bringt.



"Ich fühle mich geehrt, diese Auszeichnung von der OEA zu erhalten, und freue mich, sie mit dem gesamten Enwave-Team zu teilen. Erst das Fachwissen und das Engagement unseres Teams sowie die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern machen solche Erfolge möglich", so Carlyle Coutinho, CEO von Enwave und ehemaliger Vorsitzender der International District Energy Association. "Fernwärme gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Ontario und die ganze Welt auf eine zuverlässige, bezahlbare und sichere Energieversorgung aus sauberen Quellen angewiesen sind. Indem wir Wärme zurückgewinnen, Energie speichern und sie für mehrere Gebäude nutzbar machen, können wir kostengünstige Heiz- und Kühllösungen anbieten und gleichzeitig das Stromnetz entlasten."

Angesichts des steigenden Strombedarfs und der zunehmenden Elektrifizierung von Gebäuden muss Ontario bestehende und neue Energieinfrastrukturen effizienter nutzen. Fernwärme und -kälte bieten hierfür einen praktikablen Ansatz: Mehrere Gebäude werden über gemeinsame Anlagen versorgt, bislang ungenutzte Abwärme aus Krankenhäusern, Rechenzentren und anderen an das Fernkältenetz angeschlossenen Einrichtungen wird zurückgewonnen und der Stromverbrauch wird aus Spitzenlastzeiten in andere Zeiträume verlagert. So lässt sich die Wärme- und Kälteversorgung effizient elektrifizieren.

Enwave plant, sein Fernwärme- und -kältemodell künftig auf weitere Gemeinden auszuweiten. Für 2027 ist die Inbetriebnahme von zwei neuen Anlagen in Ontario vorgesehen - im Lakeview Village in Mississauga und im Etobicoke Civic Centre in Toronto. Damit will das Unternehmen weitere Kunden mit Fernwärme und -kälte versorgen und zugleich zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. Darüber hinaus modernisiert Enwave auf Prince Edward Island eine Anlage zur Energiegewinnung aus Abfall. Dadurch soll sich die Abfallverarbeitungskapazität des bestehenden Fernwärme- und -kältesystems des Bezirks verdoppeln.

Über Enwave

Enwave zählt zu den größten kommerziellen Eigentümern und Betreibern von kommunalen Fernwärmesystemen in Nordamerika. Das Unternehmen entwickelt zuverlässige Energielösungen im großen Maßstab, die auf die spezifischen Anforderungen von Kommunen, Gewerbegebieten, Universitäten, Krankenhäusern, Rechenzentren und Wohnanlagen zugeschnitten sind. In ganz Kanada versorgt Enwave mehr als 9,3 Millionen Quadratmeter gemischt genutzter Fläche mit Wärmeenergie. Dabei kommen Technologien wie Tiefseewasserkühlung, Abwärmerückgewinnung, Wärmespeicherung, Geothermie, Biomasse und Energiegewinnung aus Abfall zum Einsatz. Enwave gehört dem Ontario Teachers' Pension Plan und IFM Investors, die das Unternehmen 2021 übernommen haben.

https://www.enwave.com

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Molly McCarthy

Associate, Kommunikation und Kampagnen

Sussex Strategy Group

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