Mainz (ots) -Wie gut kennt man ein Land, in dem man sein ganzes Leben verbracht hat? Autor und YouTuber Alexander Prinz reist durch Sachsen-Anhalt - und stellt dabei auch das eigene Bild von Heimat infrage. Vor und nach der Landtagswahl vom 6. September 2026 begegnet er Menschen, die sehr unterschiedlich auf Sachsen-Anhalt blicken. Und er fragt sich: Was passiert mit meiner Heimat? Die zweiteilige Dokumentation "Heimweh - Sachsen-Anhalt mit Alexander Prinz" ist ab Sonntag, 25. Oktober 2026, 18.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und auf YouTube zu sehen. Den Film von Alexander Prinz, Babett Gumbrecht, Marie Schilling, Katharina Meyer und Fabian Held sendet das ZDF zudem in der Nacht von Mittwoch, 28., auf Donnerstag, 29. Oktober 2026, von 1.15 bis 2.45 Uhr.Alexander Prinz, auch als "Der Dunkle Parabelritter" bekannt, spricht mit den Sachsen-Anhaltern darüber, wie sie ihre Heimat aktuell sehen. Es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt, Zugehörigkeit und Sicherheiten. Eine persönliche Reise durch eine Heimat, deren Zukunft viele in Deutschland bewegt.Als "Sohn des Landes" begegnet Alexander Prinz Menschen, für die die Zukunft Sachsen-Anhalts keine abstrakte Debatte ist: Er trifft etwa eine junge Frau, die sich ihrer Heimat entfremdet fühlt und ins Süddeutsche gezogen ist. Oder eine Landwirtin, die den Familienhof weiterführen will und Traditionen erhalten mag. Oder einen Lehrer, der jungen Menschen Perspektive geben möchte. Die Gespräche sind persönlich und direkt - viel dreht sich um die Frage, ob Sachsen-Anhalt ein Ort der Chancen oder der Enttäuschungen ist. Zugleich wird die Reise für Prinz selbst zur Auseinandersetzung mit seiner Herkunft und seinen eigenen Vorstellungen von Heimat.Infos zu Alexander PrinzJournalist und Autor Alexander Prinz (32) lebt in seinem Geburtsort Halle (Saale). Als Youtuber anfangs auf Heavy-Metal-Themen spezialisiert, hat er sich mit Blick auf die Zunahme von Populismus und Desinformation während der Corona-Pandemie stärker auf politische und gesellschaftskritische Themen fokussiert. Sein YouTube-Hauptkanal "Der Dunkle Parabelritter" war von März 2024 bis Februar 2026 ein Format von "funk", dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF.KontaktBei Fragen zu "Heimweh - Sachsen-Anhalt mit Alexander Prinz" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Heimweh - Sachsen-Anhalt mit Alexander Prinz" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/heimwehsachsenanhalt) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Alexander Prinz in "heute journal - der Podcast" zur Wahl in Sachsen-Anhalt (https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/afd-osten-sachsen-anhalt-heute-journal-podcast-landtagswahl-schule-100.html)- "Der Dunkle Parabelritter" bei funk (https://www.zdf.de/kommentare/funk-collection-funk-12341-106?staffel=2025focus=funk-ich-vs-journalisten-102)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Heimweh - Sachsen-Anhalt mit Alexander Prinz" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/heimweh-sachsen-anhalt-mit-alexander-prinz) zur Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6375609