EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Cyberangriff bei TAKKT AG
Stuttgart, 21. Oktober 2026. Die TAKKT AG ist Ziel eines Cyberangriffs auf Teile ihrer IT-Systeme geworden. Betroffen sind IT-Systeme der Geschäftssparten Industrial & Packaging in Europa und Foodservices in Nordamerika. Um mögliche Auswirkungen einzugrenzen, wurden Teile der Systeme vorsorglich heruntergefahren. Dadurch sind derzeit die Auftragsabwicklung, der Kundenservice und die Auslieferungen erheblich eingeschränkt. Im Rahmen von Übergangslösungen können Bestellungen weiterhin über den Webshop und weitere Kanäle aufgegeben werden, ihre Weiterverarbeitung und Lieferung sind jedoch eingeschränkt.
Die betroffenen IT-Systeme und das Ausmaß des Angriffs werden derzeit analysiert. Ob und in welchem Umfang ein Schaden entstanden ist und wann die Systeme wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilen.
Auf Basis des für solche Fälle vorgesehenen Notfallplans hat TAKKT unverzüglich Schutzmaßnahmen eingeleitet. Eine eigens eingerichtete Task-Force arbeitet gemeinsam mit externen Cybersecurity-Experten und IT-Forensikern daran, den Vorfall aufzuarbeiten und den regulären Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Kontakt:
Benjamin Bühler
Head of Investor Relations
investor@takkt.de
+49 711 3465 8223
Ende der Insiderinformation
21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 3465 80
|Fax:
|+49 (0)711 3465 8104
|E-Mail:
|investor@takkt.de
|Internet:
|www.takkt.de
|ISIN:
|DE0007446007
|WKN:
|744600
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300AZ0JTVTW3IZY37
|EQS News ID:
|2419786
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2419786 21.10.2026 CET/CEST