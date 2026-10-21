PANIK BEIM GOLD? Was hinter den Kulissen wirklich passiert!

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Gold ist seit dem letzten Hoch deutlich abgestürzt. Doch Goldexperte Matthew Piepenburg sieht darin nicht das Ende der Rallye. In einem Interview erklärt er, warum der Rücksetzer sogar eine Chance sein könnte. Sein entscheidendes Argument liegt allerdings nicht im Goldmarkt, sondern in einer Geldflut, deren Folgen viele Anleger unterschätzen.

Gold ist seit dem letzten Hoch deutlich abgestürzt. Doch Goldexperte Matthew Piepenburg sieht darin nicht das Ende der Rallye. In einem Interview erklärt er, warum der Rücksetzer sogar eine Chance sein könnte. Sein entscheidendes Argument liegt allerdings nicht im Goldmarkt, sondern in einer Geldflut, deren Folgen viele Anleger unterschätzen.

Nicht Gold steigt, sondern Papiergeld verliert

Seit 2020 sei die amerikanische Geldmenge M2 um 45 Prozent gewachsen, erklärt Piepenburg. Die Bilanz der US-Notenbank sei zunächst von vier auf neun Billionen Dollar gestiegen und später auf sieben Billionen gesunken. Weltweit habe die breite Geldmenge 150 Billionen Dollar erreicht. Für ihn ist das der eigentliche Motor hinter der Goldbewegung.



Gold habe sich in den vergangenen Jahren ungefähr verdoppelt. Piepenburg deutet diesen Anstieg jedoch nicht als spekulative Übertreibung. Er sieht darin den sinkenden Wert von Dollar, Euro und anderen Papierwährungen. Gold verändere sich nicht. Verändert habe sich die Menge des Geldes, mit dem sein Preis gemessen wird.