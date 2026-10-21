Die Anleger in Frankfurt schöpfen neue Hoffnung, dass die laufende Berichtssaison den zuletzt unter Druck geratenen Technologie- und Halbleiteraktien wieder Auftrieb verleihen könnte. Nach den wachsenden Zweifeln an der Finanzierung der milliardenschweren KI-Investitionen rücken nun die tatsächlichen Geschäftszahlen und Ausblicke der Unternehmen in den Mittelpunkt.



Entscheidend wird sein, ob die großen Technologiekonzerne ihre hohen Infrastrukturinvestitionen weiterhin mit überzeugenden Wachstums- und Ertragsaussichten rechtfertigen können. Die Anleger wollen inzwischen nicht mehr nur wissen, wie viel Geld in künstliche Intelligenz investiert wird, sondern vor allem, wann und wie sich diese Investitionen auszahlen. Die Berichtssaison könnte damit zum positiven Wendepunkt für den zuletzt angeschlagenen Technologiesektor werden.



Zusätzliche Zuversicht wecken die Gespräche zwischen den USA und Russland sowie das für November geplante Treffen zwischen den USA, Russland und China. Die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Ukrainekrieg sorgt zumindest für etwas Entspannung. Auch eine Beruhigung der Lage im Nahen Osten wäre für die europäischen Finanzmärkte von großer Bedeutung, insbesondere wenn dadurch die hohen Energiepreise wieder nachgeben würden.



Mit den nach US-Börsenschluss erwarteten Unternehmenszahlen, darunter die Ergebnisse von SAP, steht der nächste wichtige Stimmungstest bevor. Jetzt müssen die Unternehmen liefern, was die Anleger nach den jüngsten Kursturbulenzen am dringendsten brauchen: überzeugende Zahlen und verlässliche Perspektiven.

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