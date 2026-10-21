eBay streicht 1.100 Stellen, während die Aktie nahe ihrem Rekordhoch notiert. Doch Analysten raten nur zum Halten, ihr Kursziel liegt unter dem Kurs. Was hinter dem Umbau steckt und warum der 28. Oktober entscheidet. eBay greift erneut zum Rotstift. Der Onlinemarktplatz streicht rund neun Prozent seiner Stellen. Das geht aus einem internen Memo von Konzernchef Jamie Iannone hervor, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. eBay will seine Abläufe vereinfachen und Geld in die am schnellsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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