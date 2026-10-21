Ein Milliardengewinn von SpaceX bringt die Tech-Werte in Schwung und hebt den deutschen Leitindex über seine 100-Tage-Linie. Vom Tagestief hat sich das Börsenbarometer um knapp 400 Punkte erholt. Doch Iran-Krieg, Ölpreis und Unruhen in Frankreich bleiben Belastungsfaktoren - und Anleger blicken gespannt Richtung Tesla und SAP, die nach Börsenschluss Zahlen vorlegen.Zum Handelsstart deutete am Mittwoch wenig auf einen starken Börsentag hin. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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