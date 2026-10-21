Mainz (ots) -Die Duisburger Filmwoche, das Festival des Dokumentarfilms aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, feiert in diesem Jahr vom 2. bis zum 8. November sein 50-jähriges Bestehen. Und auch doxs! - das Dokumentarfilmfestival für Kinder und Jugendliche feiert ein Jubiläum: 25 Jahre! Im Rahmen seiner Medienpartnerschaft vergibt 3sat während der Duisburger Filmwoche erneut den von den 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRG und ARD gestifteten 3sat-Dokumentarfilmpreis. Darüber hinaus zeigt 3sat von Mittwoch, 28. Oktober, bis Dienstag, 10. November 2026, sieben herausragende Filme vergangener Festivals in seinem Programm. Zusätzlich bietet die 3satMediathek ein besonderes Highlight: Ab Montag, 26. Oktober 2026, sind rund 50 Filme aus der Geschichte der beiden Festivals zu sehen."Unsere Gegenwart braucht den Dokumentarfilm: eine Filmkunst, die genau hinsieht, Widersprüche sichtbar macht und uns ermöglicht, andere Perspektiven einzunehmen", so Natalie Müller-Elmau, Senderchefin 3sat. "Die Duisburger Filmwoche ist seit 50 Jahren ein herausragender Ort für diese Form der Auseinandersetzung, weil sie Dokumentarfilme nicht nur zeigt, sondern zur Diskussion stellt und weiterdenkt. 3sat ist seit 1996 überzeugter Partner des Festivals. Den Dokumentarfilm in seinen unterschiedlichen Ausprägungen zu stärken, ihm im linearen wie im digitalen Programm Raum zu geben und gemeinsam mit Festivals wie der Duisburger Filmwoche sichtbar zu machen, wird auch in Zukunft ein wichtiger Teil der DNA von 3sat bleiben."Das Programm im ÜberblickMittwoch, 28. Oktober 2026, 1.50 Uhr"We are all Detroit - Bochum, eine Stadt im Wandel"Regie: Ulrike Franke und Michael Loeken (Deutschland 2021)Montag, 2. November 2026, 22.25 Uhr"Safari"Regie: Ulrich Seidl (Österreich 2016)Dienstag, 3. November 2026, 22.25 Uhr"Workingman's Death"Regie: Michael Glawogger (Deutschland 2005)Dienstag, 3. November 2026, 0.30 Uhr"Über die Jahre"Regie: Nikolaus Geyrhalter (Österreich 2015)Montag, 9. November 2026, 22.25 Uhr"Soldaten des Lichts"Regie: Julian Vogel und Johannes Büttner (Deutschland 2025)Montag, 9. November 2026, 0.15 Uhr"Unrecht und Widerstand - Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung"Regie Peter Nestler (Deutschland 2022)Dienstag, 10. November 2026, 22.25 Uhr"Gambling, Gods and LSD"Regie: Peter Mettler (Schweiz 2002)Hier (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/50-jahre-50-filme) finden Sie eine Übersicht aller Filme, die anlässlich des Jubiläums der Duisburger Filmwoche in der 3satMediathek zu sehen sind.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic per E-Mail unter Rudolph.K@zdf.de und Tripkovic.M@Zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/duisburgerfilmwoche) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-161003sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6375656