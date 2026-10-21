VANCOUVER, British Columbia, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited ("Monument" oder das "Unternehmen") informiert über den aktuellen Stand des Joint Ventures für das Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, an dem Monuments hundertprozentige Tochtergesellschaft Monument Murchison Pty Ltd ("Monument Murchison") zu 20?% und Tuckanarra Resources Pty Ltd ("Tuckanarra"), eine Tochtergesellschaft von Odyssey Gold Ltd ("Odyssey"), zu 80?% beteiligt sind.

Gerichtsverfahren

Tuckanarra Resources Pty Ltd ("Tuckanarra") hat vor dem Obersten Gerichtshof von Westaustralien ein Verfahren eingeleitet und eine einstweilige Verfügung beantragt, mit der Monument Murchison Pty Ltd ("Monument Murchison") daran gehindert werden soll, die für den 21. Oktober 2026 angesetzte Sitzung des Managementausschusses abzuhalten. Monument Murchison hatte diese Sitzung einberufen, um einen neuen Joint-Venture-Manager zu ernennen, da das Unternehmen der Auffassung ist, dass Tuckanarra gemäß dem Explorations-Joint-Venture-Vertrag ("EJVA") nicht mehr Joint-Venture-Manager ist. Mit dem Antrag sollen außerdem bestimmte damit zusammenhängende Maßnahmen untersagt werden, die sich auf die Mitteilung von Monument Murchison über eine Vertragsverletzung vom 25. August 2026 stützen.

Die Parteien haben sich auf vorläufige Regelungen und einen beschleunigten Zeitplan zur Beilegung des Streits geeinigt. Ob und mit welchem Inhalt gerichtliche Anordnungen ergehen, ist noch offen.

Monument Murchison hält an seiner Auffassung fest, dass Tuckanarra gemäß Ziffer 5.1(b)(ii) des EJVA seine Funktion als Joint-Venture-Manager verloren hat. Etwaige bestehende vorläufige Regelungen bedeuten kein Zugeständnis in der Frage, ob die Abberufung Tuckanarras als Manager wirksam ist. Monument Murchison behält sich seine Rechte gemäß dem EJVA vor.

Streit im Joint Venture

Wie bereits bekannt gegeben, hat Monument Murchison Tuckanarra am 25. August 2026 gemäß dem EJVA vom 13. Oktober 2020 eine Mitteilung über eine Vertragsverletzung übermittelt, die den Abschluss eines Lohnaufbereitungsvertrags mit einem Dritten durch Tuckanarra betraf.

Monument Murchison hält an seiner Auffassung fest, dass die erhebliche Vertragsverletzung nicht innerhalb der vertraglich festgelegten Frist behoben wurde und Tuckanarra gemäß Ziffer 5.1(b)(ii) des EJVA mit Wirkung vom 25. September 2026 seine Funktion als Joint-Venture-Manager verloren hat.

Tuckanarra weist die Auffassung von Monument Murchison zur Vertragsverletzung und zur Abberufung zurück.

Standpunkt von Monument

Monument setzt sich weiterhin für eine geordnete Weiterentwicklung des Tuckanarra-Goldprojekts im Einklang mit dem EJVA sowie den jeweiligen Rechten und Pflichten der Joint-Venture-Partner ein.

Monument unterstützt die Prüfung wirtschaftlich tragfähiger Erschließungs- und Aufbereitungsvereinbarungen, einschließlich der Lohnaufbereitung durch Dritte, sofern diese ordnungsgemäß genehmigt sind und die Rechte beider Joint-Venture-Partner wahren.

Monument beabsichtigt, sich weiterhin konstruktiv am Streitbeilegungsverfahren zu beteiligen und dabei seine Rechte gemäß dem EJVA zu wahren.

Das Unternehmen wird über weitere wesentliche Entwicklungen informieren, sobald sie sich ergeben.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison-Goldprojekt in der Murchison-Region in Westaustralien zu 100?% besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am ebenfalls in der Murchison-Region gelegenen Tuckanarra-Goldprojekt, an dem auch Odyssey Gold Ltd beteiligt ist. Monument beschäftigt in beiden Regionen rund 297 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu höchsten Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung - einschließlich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden und der benachbarten Gemeinden - sowie zu guter Corporate Governance.

WEITERE INFORMATIONEN finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder wenden Sie sich an:

rcushing@monumentmining.com

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Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, dessen Geschäftstätigkeit und zukünftige Pläne beinhalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse, nicht jedoch historische Tatsachen. Dazu gehören die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen hinsichtlich der Ernennung eines neuen Joint-Venture-Managers für das Tuckanarra-Goldprojekt und des Zeitpunkts hierfür, Erwartungen hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitplans des Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des EJVA, einschließlich der Mediation, die Auffassung des Unternehmens, dass Monument Murchison nicht an die TMA gebunden ist, die Möglichkeit des Unternehmens, Ersatz für Verluste oder Schäden zu erlangen, die ihm infolge von Vertragsverletzungen Tuckanarras gegen das EJVA entstanden sind, sowie der Zeitplan und die Ergebnisse der anderen in dieser Pressemitteilung genannten geplanten Programme und Ereignisse. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "rechnet mit" oder "rechnet nicht mit" und "glaubt" sowie an Abwandlungen dieser Wörter und Wendungen erkennen. Dazu zählen auch Formulierungen mit Ausdrücken wie "kann", "könnte", "würde", "möglicherweise" oder "wird", die darauf hinweisen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, Ereignisse eintreten oder Ergebnisse erzielt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder sinngemäß genannten abweichen. Zu diesen Risiken und bestimmten anderen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, geopolitischen und sozialen Unsicherheiten; Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Unsicherheiten hinsichtlich des Fortschritts und des Zeitplans von Erschließungsmaßnahmen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit dem Tuckanarra-Goldprojekt; Risiken im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit mit Odyssey und Tuckanarra im Rahmen des EJVA, einschließlich des Ausgangs und des Zeitplans einer Mediation oder eines sonstigen Streitbeilegungsverfahrens; das Risiko, dass ein neuer Joint-Venture-Manager nicht rechtzeitig oder gar nicht ernannt wird; das Risiko, dass Tuckanarra, Odyssey, Gylden oder Kirkalocka SPV versuchen könnten, die TMA gegenüber Monument Murchison durchzusetzen; Unsicherheiten hinsichtlich der Möglichkeit des Unternehmens, Ersatz für erlittene Verluste oder Schäden zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; sonstige bergbautypische Risiken sowie weitere Risiken, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements und in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind; all diese Dokumente sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, gehören: Erwartungen hinsichtlich der geschätzten Cashkosten je produzierter Unze Gold und der geschätzten Cashflows, die aus dem Betrieb erwirtschaftet werden könnten, allgemeine wirtschaftliche Faktoren sowie weitere Faktoren, die möglicherweise außerhalb der Kontrolle von Monument liegen; Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der Explorationsergebnisse bei den Projekten des Unternehmens; Annahmen hinsichtlich des zukünftigen Preises von Gold oder anderen Mineralien; der Zeitpunkt und der Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen bezüglich des Zeitplans und der Ergebnisse von Erschließungsmaßnahmen, unter anderem im Zusammenhang mit dem Tuckanarra-Goldprojekt; Annahmen, dass ein neuer Joint-Venture-Manager gemäß dem EJVA ernannt wird; Annahmen bezüglich des Ausgangs und des Zeitplans des Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen des EJVA; Annahmen, dass Monument Murchison nicht an die TMA gebunden ist; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Investitions- und Betriebsausgaben; der Erfolg von Explorationsaktivitäten; Probleme beim Abbau oder bei der Aufbereitung; Wechselkurse; sowie alle Faktoren und Annahmen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements und in den technischen Berichten zu den Projekten des Unternehmens beschrieben sind - vollständig verfügbar im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. 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