DJ Flatexdegiro steigert Gewinn um fast 30% und bestätigt Ausblick

DOW JONES--Flatexdegiro hat im dritten Quartal von der Handelsfreude der Kunden und einem höheren Zinsergebnis profitiert. Der Online-Broker steigerte Gewinn und Umsatz deutlich, lag aber jeweils leicht unter den Markterwartungen. Den Ausblick bestätigte der Konzern. Flatexdegiro hat seine Gewinnprognose dieses Jahr bereits zwei Mal angehoben.

Der Umsatz legte im dritten Quartal um 14 Prozent auf 150 Millionen Euro zu. Der Konzerngewinn stieg überproportional um 29 Prozent auf 50 Millionen Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit einem Umsatz von 155 Millionen Euro und einem Gewinn von 52 Millionen Euro gerechnet.

Die Zahl der Transaktionen lag im Quartal mit 19,2 Millionen 8 Prozent über dem Vorjahreswert. Während die Provisionserträge lediglich um 6 Prozent auf 89 Millionen Euro stiegen, kletterte das Zinsergebnis um ein Drittel auf 56 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr erwartet Flatexdegiro weiterhin ein Gewinnwachstum von 25 bis 43 Prozent gegenüber Vorjahr auf 200 bis 230 Millionen Euro. Der Umsatz soll um 16 Prozent auf rund 650 Millionen Euro steigen.

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October 21, 2026 12:34 ET (16:34 GMT)

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