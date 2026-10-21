Der europäische Richtpreis für Wolfram ist im laufenden Jahr um 176 % gestiegen, getrieben von der unerwartet starken Nachfrage aus dem Verteidigungssektor und anhaltenden chinesischen Exportkontrollen. Während die Aktie von Almonty Industries zuletzt schwächer tendierte, rückt die Versorgungssicherheit im Westen in den Fokus: Die Industrie sucht händeringend nach Wolfram. Genau an diesem Punkt kommt Almonty als einer der wenigen Produzenten ins Spiel, die in den kommenden Jahren zusätzliche Lieferkapazitäten aufbauen. Kurz vor der ersten Verschiffung von Material aus der Sangdong-Mine in Südkorea verdeutlicht eine aktuelle Studie der Bank of America mit einem Kursziel von 24,00 USD die strategische Schlüsselrolle des Unternehmens.
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