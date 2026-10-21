DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS nimmt Darlehen auf - Verbindlichkeiten an Triumph zurückgeführt, Abschluss Aktienverkauf an deutschen Investor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS nimmt Darlehen auf - Verbindlichkeiten an Triumph zurückgeführt, Abschluss Aktienverkauf an deutschen Investor

Kahl am Main (pta000/21.10.2026/19:30 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES nimmt Darlehen auf, um Verbindlichkeiten an Triumph zurückzuführen. Abschluss Aktienverkauf von Triumph an deutschen Investor

Kahl am Main, den 21. Oktober 2026

SINGULUS TECHNOLOGIES hat am heutigen Tag ein nachrangig besichertes Darlehen in Höhe von rund 22,75 Mio. EUR aufgenommen. Der Darlehensgeber ist dasselbe Technologieunternehmen, das bereits im März 2026 eine Finanzierung bereitgestellt hat. Dieses neue, nachrangige Darlehen dient der Rückführung aller offenen Verbindlichkeiten gegenüber der Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China ("Triumph") und verbundener Unternehmen. Die zurückgeführten Verbindlichkeiten stammten aus Darlehen und erhaltenen Anzahlungen auf Projekte, die nun zurückgezahlt werden und damit nicht mehr zu Lieferverpflichtungen führen.

In diesem Zusammenhang wird das von Triumph gehaltene Aktienpaket von rund 16,75 % an SINGULUS TECHNOLOGIES an einen deutschen Investor übertragen. Im Zuge der Veräußerung der Aktien wird Herr Denan Chu, der als Aufsichtsrat Triumph als größten Aktionär der Gesellschaft repräsentiert, sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegen.

Über die Neubesetzung des vierten Mitglieds im Aufsichtsrat wird zeitnah entschieden.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl/Main WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

www.singulus.de

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 21, 2026 13:30 ET (17:30 GMT)