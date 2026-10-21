DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES gibt Veränderung im Vorstand bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES gibt Veränderung im Vorstand bekannt

Kahl am Main (pta000/21.10.2026/19:50 UTC+2)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES gibt Veränderung im Vorstand bekannt

Kahl am Main, den 21. Oktober 2026

SINGULUS TECHNOLOGIES konnte in den vergangenen Monaten eine Reihe wesentlicher Meilensteine erreichen. Die Gesellschaft hat sich operativ, finanziell und strategisch sehr positiv entwickelt. Mit den jetzt geschaffenen Voraussetzungen wird SINGULUS TECHNOLOGIES einen weiteren Schritt in ihrer strategischen Ausrichtung gehen und neue wirtschaftliche Erfolge anstreben.

Herr Markus Ehret hat die Gesellschaft seit über 16 Jahren als Vorstand geleitet und maßgeblich zu den heutigen Erfolgen beigetragen. Herr Ehret und der Aufsichtsrat sehen nach dem erfolgreichen Abschluss der Transformation, der Refinanzierung und der Veränderung im Aktionärskreis jetzt einen guten Zeitpunkt, um mit einem Wechsel die nächste Phase der Unternehmensentwicklung in den kommenden Jahren zu begleiten. Die Gesellschaft kann einen Generationenwechsel im Vorstand einleiten und Herr Ehret möchte sich gezielt neuen unternehmerischen Aufgaben widmen. Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat im besten Einvernehmen mit Herrn Ehret beschlossen, den Dienstvertrag und die Bestellung zum Vorstand zum Jahresende zu beenden.

Herr Ehret steht der Gesellschaft für die Phase der Überleitung seiner Aufgaben an einen geeigneten Nachfolger zur Verfügung.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl/Main WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

www.singulus.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792605000654 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 13:50 ET (17:50 GMT)