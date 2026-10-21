XRP News: Netzwerk-Störung und 6 Milliarden Token an Börsen, während Insider leise zugreifen

Anzeige / Werbung

Die XRP News vom 21. Oktober zeichnen ein Bild voller Widersprüche, denn XRP steigt um 4 Prozent auf 1,35 Dollar, obwohl das eigene Netzwerk mit schweren technischen Problemen kämpft. In 30 Tagen flossen 6,05 Milliarden XRP an Börsen, der höchste Wert seit sieben Monaten. Ripple Prime startet einen 24-Stunden-Handel für Aktien und Rohstoffe, aber diese Infrastruktur dient institutionellen Kunden, nicht dem Privatanleger an der Seitenlinie. Große Akteure positionieren sich leise, während technische Störungen Kleinanleger verunsichern und zum Verkaufen bewegen. Wer hinter die Widersprüche blickt, sieht das Fenster, und ein Presale liefert genau den Einstieg, den der Markt nach der Börsennotierung nicht mehr anbieten wird.

XRP News Oktober 2026: XRPL-Störung, Milliarden-Zuflüsse und Ripple Prime im Hintergrund

Am 20. Oktober verlangsamte sich das XRP Ledger, und Transaktionsabschlüsse, die normalerweise vier Sekunden dauern, benötigten bis zu 50 Sekunden, wie IcoBench berichtete. XRP Ledger Operations bestätigte das Problem auf X und erklärte, das Team arbeite seit dem frühen Morgen an einer Lösung. Ripple-Mitgründer David Schwartz beschrieb die Situation als ein Zeichen dafür, dass die technischen Sicherheitsmargen des Netzwerks sich verengt haben. Sein eigener Validator-Knoten verlor unter Spitzenlast den Zugang zur lokalen Überwachung, sodass kritische Diagnosedaten nicht erfasst werden konnten.

CryptoQuant-Daten zeigen, dass Binance allein 2,46 Milliarden XRP an Zuflüssen verzeichnete, laut CoinGape. Parallel dazu eröffnete Ripple Prime einen 24-Stunden-Handel für Aktien und Rohstoffderivate, doch HSBC warnte, dass die Marktliquidität für große institutionelle Positionen nicht ausreichen könnte. Ripple unterstützt gleichzeitig die neuen Kryptoregeln der SEC, nachdem der 150-Millionen-Dollar-Rechtsstreit im August 2025 endgültig beigelegt wurde. XRP-ETFs verzeichneten seit dem 14. Oktober keinen einzigen Zufluss mehr, obwohl die kumulierten Zuflüsse insgesamt bei über 1,6 Milliarden Dollar liegen. Ein XRPL-Upgrade mit 29 Validator-Stimmen ist für den 23. Oktober geplant, und der Markt wartet auf Klarheit darüber, ob die technischen Probleme damit gelöst werden.

Institutionelle Akteure wie Ripple bauen Infrastruktur für sich selbst, nicht für Kleinanleger. Privatanleger sehen technische Störungen und reagieren mit Panik, denn große Spieler schaffen Werkzeuge, während die breite Masse auf Angst reagiert. Genau in dieser Lücke findet Frühphasen-Kapital seinen besten Einstieg, und genau dieser Einstieg existiert gerade bei einem Projekt, das die Werkzeuge mitbringt, die XRP-Halter im eigenen Ökosystem noch vermissen.

Pepeto baut die Infrastruktur, die das XRP-Ökosystem noch vermisst

Während Berichte von Netzwerk-Störungen dominieren und Halter darauf warten, dass Ripple Prime irgendwann auch für Privatanleger zugänglich wird, hat ein Presale die Börseninfrastruktur und Risikobewertung bereits fertig aufgebaut. Der Pepeto-Presale hat 10,38 Millionen Dollar von Adressen eingesammelt, die die Lücke zwischen dem, was dieses Projekt bietet, und dem, was der Markt eingepreist hat, erkannt haben.

Der PepetoAI-Risikoscorer bewertet jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg und vergibt eine Live-Risikobewertung, bevor auch nur ein Dollar bewegt wird. Dieses Urteil fließt direkt in die Cross-Chain-Bridge ein, die das freigegebene Kapital über Blockchains transferiert, ohne eine Gebühr zu erheben, sodass jede Position vollständig auf der Zielchain ankommt, mit der Risikobewertung bereits verknüpft. Eine feste Versorgung von 420 Billionen Token ist durch ein SolidProof-Audit abgesichert, denn vor der Eröffnung des Presales hat SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, was die Sicherheitsgrundlage bildet, auf der das gesamte Ökosystem aufgebaut ist.

Der Entwickler, dessen Arbeit den originalen Pepe mitbegründete, sitzt im Kernteam, und mit der erwarteten Binance-Notierung in Sichtweite hat dieser Presale ein Ziel, das die meisten Frühphasenprojekte niemals erreichen. Jede Adresse, die zum heutigen Presale-Preis eingekauft hat, hält ein Vielfaches an Token gegenüber jedem Käufer nach der Notierung, und genau dieses Verhältnis ist das Renditepotenzial, das mit jedem Tag schrumpft.

Die großen Medien berichten über Netzwerk-Störungen und ETF-Zuflüsse, aber sie berichten nicht über den Presale, der die Infrastruktur bereits mitbringt, von der XRP-Halter nur träumen. In einem Markt, in dem Insider leise aufbauen und die Öffentlichkeit abgelenkt wird, liegt die Gelegenheit dort, wo niemand hinschaut.

Fazit

Die XRP News deuten in jede Richtung gleichzeitig, und genau in dieser Unsicherheit liegt der Einstieg, der frühe Presale-Positionen so wertvoll macht. Pepeto jetzt nicht wahrzunehmen bedeutet, nach der Notierung zu einem höheren Preis nachzukaufen, dasselbe Bedauern, das frühe Pepe-Halter und frühe DOGE-Entdecker zu den Geschichten machte, die alle anderen jahrelang gerne selbst erlebt hätten. 10,38 Millionen Dollar bereits on-chain sind keine Spekulation, sondern Überzeugung in Kapital, weil der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem erwarteten Listing-Preis das Renditepotenzial enthält, das XRP mit seiner Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann. Wer jetzt handelt, hält den Einstieg, über den alle anderen sprechen werden, sobald die erwartete Binance-Notierung diesen Preis zur Vergangenheit macht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen