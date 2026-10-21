Börse heute: Tech-Optimismus treibt Wall Street - DAX erholt, Krypto im Aufwind

An den internationalen Finanzmärkten dominiert an der Börse heute eine spürbare Stimmungsaufhellung. Beflügelt von historischen Gewinnen bei SpaceX und anhaltend starken Auftragseingängen im Bereich der KI-Server-Infrastruktur legten die US-Technologieindizes Nasdaq 100 und S&P 500 moderat zu. Auch die europäischen Leitindizes um den DAX konnten nach vorangegangenen Verlusttagen einen dynamischen Rebound verzeichnen, obgleich ausufernde Renditen französischer Staatsanleihen sowie der Kurssturz bei Carrefour mahnende Akzente setzten. Gleichzeitig sorgten diplomatische Fortschrittsmeldungen für eine Entspannung am Ölmarkt, während Bitcoin seine Erholung dynamisch über die Marke von 84.500 USD ausweitete.

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