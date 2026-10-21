NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Im New Yorker Handel wurden für die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1236 US-Dollar bezahlt, nachdem sie kurz zuvor bei 1,1241 Dollar ein Tageshoch erreicht hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1234 (Dienstag: 1,1215) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8902 (0,8916) Euro gekostet.

Aus markttechnischer Sicht setze sich die Konsolidierung unterhalb der kurzfristigen 21-Tage-Durchschnittslinie fort, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Diese biete Widerstand bei 1,1259 Dollar, gefolgt vom Freitagshoch bei 1,1269 Dollar.

Hoffnungen auf eine allmähliche Bodenbildung seien vorhanden. Allerdings müsste es dafür wohl auch in Frankreich zu einer Beruhigung der Gemüter kommen, vor allem an den Anleihemärkten. Angesichts zunehmender Sorgen über die Staatsfinanzen des Landes hatte sich der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von jeweils zehn Jahren ausgeweitet und bei knapp 1,6 Prozentpunkten den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht./la/he/ajx/he