FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PINNACLE FINL P. NEW O.N. PFZ0 US72348N1090
AB/FROM ONWARDS 21.10.2026 21:40 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PINNACLE FINL P. NEW O.N. PFZ0 US72348N1090
AB/FROM ONWARDS 21.10.2026 21:40 CET
© 2026 Xetra Newsboard