München (ots) -- Charmant, elegant, eloquent: Esther Sedlaczek moderierte die große Award Show- Der Publikumspreis "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" geht an Marcant- Der Publikumspreis "Beliebteste Familienshow" geht an "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf- Den mit 10.000 EUR dotierten Nachwuchspreis des Blauen Panthers bekommt Autorin Hanna Hribar- Als "Beste Schauspielerin" wird Derya Akyol mit dem Blauen Panther 2026 ausgezeichnet- Als "Bester Schauspieler" wird Johannes Hegemann mit dem Blauen Panther 2026 ausgezeichnet- 750 Gäste feierten mit den Preisträgerinnen und Preisträgern in der BMW Welt- Preisträgerinnen und Preisträger hautnah: am 22. Oktober 2026 bei den MEDIENTAGEN MünchenWas für ein großartiger Abend in der BMW Welt: Preisregen, Party und Prachtmomente prägten die heutige Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026. Nachdem sich die Prominenz aus TV- und Streamingbranche, Politik und Medien ab 17 Uhr zunächst auf dem Blue Carpet dem Blitzlichtgewitter und den Interviews in der Streaming Lounge und bei Cathy Hummels gestellt hatte, ging es um 19 Uhr los mit der Preisverleihung.Charmant, elegant und eloquent führte Esther Sedlaczek durch die glamouröse Award Show, die gleich zu Beginn eine Überraschung bot: Gisa Flake rockte mit einer eigenen Interpretation des Raye-Songs "Where is my Husband!" die Bühne. Im Anschluss startete die Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award".Wie im vergangenen Jahr setzte das Showkonzept des von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produzierten "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auch 2026 die Ausgezeichneten szenisch in den Mittelpunkt. Bis auf wenige Ausnahmen wurden alle Preisträgerinnen und Preisträger im Vorfeld des Blauen Panther kommuniziert und erhielten einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wurde wieder zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigte.Die Preisträgerinnen und PreisträgerFranz Hinterbrandner und Max Reichel wurden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Factual-Entertainment-Format" für Produktion und Kamera in "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" (Timeline Production im Auftrag des Bayerischen Rundfunks für die ARD Mediathek) ausgezeichnet. Sie bekamen ihre Panther von ihrem prominenten Fan Felix Neureuther - umrahmt von 12 Bergrettern.Andreas Bareiss wurde mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste Serie" und die herausragende Leistung als Produzent von "Unfamiliar" (Gaumont für Netflix) ausgezeichnet. Die Laudatio hielten Maja Bons und Andreas Pietschmann, die ihm auch den Panther überreichten.Über den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" durfte sich in diesem Jahr Johannes B. Kerner freuen. Nachdem er Anfang September von Dr. Markus Söder per Live-Schalte in einer Aufzeichnung seiner erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" überrascht worden war, übergab der Ministerpräsident ihm den Panther heute persönlich.Executive Producerin Andrea Lange wurde mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Entertainment-Format" und die herausragende Produktion von "The Summit - Der steile Weg zur Million" (Banijay Productions Germany für Prime Video) ausgezeichnet und nahm den Panther von Esther Sedlaczek entgegen.Die Laudation für Markus Brauckmann (herausragendes Drehbuch) und Christian Twente (herausragende Regie), die mit dem Blauen Panther 2026 für den "Besten Dokumentarfilm", "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" (LEONINE Documentaries im Auftrag von Sky Deutschland), ausgezeichnet wurden, hielt Matthias Opdenhövel.Noch bis heute 18 Uhr konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer für den Publikumspreis "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" 2026 abstimmen. Wer es wurde, lüftete Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner per Zuspieler: Marcant wird mit dem "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 für die politische Aufklärungsarbeit, die direkten Begegnungen und die kritische Einordnungmit @vollmarcant ausgezeichnet.Mit ihm nominiert waren Sophie Breuer für den Mut, die Offenheit und die Ermutigung, persönliche Grenzen zu überwinden mit @sophiebreuer99 und Denise Marko für die Aufklärungsarbeit und dafür, Inklusion und Selbstbestimmung sichtbar zu machen mit @denisemarko.Als der Musik-Act "The Gardener & the Tree" mit dem Song "mistaken for a while" auftraten und dazu 113 Personen die Bühne betraten, konnte man sich fast denken, dass diese beeindruckende Inszenierung dem Preisträger Arndt Stüwe galt. Er wurde mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Drehbuch" und die Leistung als Creator und Drehbuchautor von "Hundertdreizehn" (Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem ORF, dem WDR und der ARD Degeto Film für die ARD) ausgezeichnet. Die Laudatio hielten die Schauspielerinnen Lia von Blarer, Patricia Aulitzky und Antonia Moretti.Die "Beste Schauspielerin", die erst heute vor der Preisverleihung von der Jury gekürt worden war, wurde von ihrer Laudatorin Maria Matschke Engel verkündet: Derya Akyol wird für die herausragende Darstellung der Mila Göcmen in "Euphorie" (Zeitsprung Pictures GmbH im Auftrag von RTL / RTL+) mit dem "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 ausgezeichnet.Mit ihr nominiert waren Via Jikeli für die herausragende Darstellung der Ayla Güner in "High Stakes" (Odeon Fiction GmbH im Auftrag von ZDFneo), die Laudatio hielt Jannik Schümann, und Magdalena Laubisch, die für die herausragende Darstellung der Rebecca Henselmann in "Die Nichte des Polizisten" (Gabriela Sperl für W&B Television GmbH im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film für die ARD) nominiert war (Laudator: Thorsten Merten).Nachdem er im überraschten Publikum Hunde-Steckbriefe verteilt hatte, übergab Content Creator Jonas Ems den Blauen Panther an Nathan Goldblat, der für die "Beste investigative Leistung" für die Dokumentationsserie "How to kill a puppy and get rich - Die Hunde-Mafia" (Film Five GmbH im Auftrag von Joyn / ProSieben) ausgezeichnet wurde.Rosalie Thomass stellte die Nominierten für den Jurypreis "Bester Schauspieler" des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 vor und verkündete den ebenfalls erst heute von der Jury gekürten Gewinner: Johannes Hegemann wird für die herausragende Darstellung des Oliver Knöbel / der Olivia Jones in "Olivia" (Florida Film für das ZDF) mit dem "Blauer Panther - TV & Streaming ward" 2026 ausgezeichnet.Er setzte sich gegen die mit ihm Nominierten, Hendrik Duryn für die herausragende Darstellung des Stefan Vollmer in "Der Lehrer" (MadeFor Film für RTL), und Burghart Klaußner und Jean-Yves Berteloot für die herausragende Darstellung von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in "An einem Tag im September" (ZDF-Auftragsproduktion in Zusammenarbeit mit ARTE, Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH und made in munich content & films GmbH), durch.Mit dem Blauen Panther 2026 als "Wegweisendes, digitales Wissensformat" wurde stellvertretend für das Team von "Kurzgesagt" Gründer Philipp Dettmer für "Dinge Erklärt - Kurzgesagt" und "Kurzgesagt - In a Nutshell" mit @KurzgesagtDE und @kurzgesagt ausgezeichnet. Esther Sedlaczek übergab die begehrte Trophäe stellvertretend an seine Kolleg:innen Elisabeth Steib und Philip Laibacher.Mit einer bewegenden Inszenierung leitete Schauspieler Jonathan Berlin den Einspieler und schließlich seine Laudatio ein für Michael Souvignier und Till Derenbach, die mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Dokumentationsdrama" und die herausragende Produktionsleistung in "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" (Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit der Spiegel TV GmbH, im Auftrag von NDR, BR, SWR, WDR, RBB, MDR, HR, SR und Radio Bremen für die ARD) ausgezeichnet wurden.Eine große Überraschung wurde der weitere Abend für die Autorin Hanna Hribar. Ahnungslos verfolgte sie im Publikum das "5-Jahre-Blauer-Panther-Quiz" mit Kabarettistin Teresa Reichl, bevor diese ihr offenbarte: Hanna Hribar wird für die herausragende Drehbuchleistung für die Serie "Schattenseite" (Dreamtool Entertainment GmbH im Auftrag von ARD Degeto, HR und funk) mit dem Nachwuchspreis der Bayerischen Staatskanzlei ausgezeichnet, der mit 10.000 Euro dotiert ist.Wer den Publikumspreis als "Beliebteste Familienshow" gewonnen hat, verkündete kein Geringerer als der Ehrenpreisträger: Johannes B. Kerner, selbst einer der erfolgreichsten Show-Moderatoren. Das Ergebnis: Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 geht an "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn / ProSieben).Die beiden setzten sich gegen die ebenfalls nominierten Formate "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume (i&u Studios GmbH im Auftrag des NDR für Das Erste) und "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab (Raab Entertainment im Auftrag von RTL) durch.Das große Finale durften die Preisträgerinnen Annette Frier (Co-Produzentin und Hauptdarstellerin) und Sonja Schönemann (Autorin) gestalten, die für die "Besondere kreative Gesamtleistung" bei "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" (Brainpool TV und Good Humor für SAT.1 / Joyn) mit dem Blauen Panther 2026 ausgezeichnet wurden. Nach mehreren kurzen Auftritten während der Sendung, wurde die Bühne am Ende der Preisverleihung in eine noch glamourösere Show umgewandelt: mit Conférencier Cordula Stratmann, Band, Tänzern, einem eigenen Blue Carpet, Champagner, den beiden Schauspielerkolleginnen Caroline Frier und Maria Matschke Engel und ganz viel Konfetti.Rund 750 Gäste feierten mit den Preisträgerinnen und PreisträgernDer "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 war wieder ein Highlight, entsprechend gaben sich die Prominenten ein Stelldichein, um mit den Preisträgerinnen und Preisträgern zu feiern, u.a. Peyman Amin, Patricia Aulitzky, Aminata Belli, Jonathan Berlin, Johannes Berzl, Maja Bons, Michael Brandner, Gloria-Sophie Burkandt, Yvonne Catterfeld, Amanda da Gloria, Jenny Elvers, Jonas Ems, Anna & Angela Ermakova, Gisa Flake, Caroline Frier, Philip Froissant" Alexander Hold, Rebecca Immanuel, Juliane Köhler, Lara Mandoki, Lesli Mandoki, Axel Milberg, Antonia Moretti, Christine Neubauer, Felix Neureuther, Matthias Opdenhövel, Simon Pearce, Andreas Pietschmann, Tanja Schleiff, Jannik Schümann, Jutta Speidel, Cordula Stratmann, Pia Strietmann, Dr. Christine Theiss, Rosalie Thomass, Friedrich von Thun, Max von Thun, Philipp Walulis, Irina Wanka, Manfred Zapatka und viele mehr.Staraufgebot in der Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bereits ab 17 Uhr konnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Pre-Show mit einem tollen Staraufgebot bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren live im Stream einstimmen: Auf dem 33 Meter langen Blue Carpet empfing Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) die Stars. Cathy Hummels (@cathyhummels) war in diesem Jahr als VIP- & Backstage-Moderatorin in der BMW Welt unterwegs und blickte für die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen und sprach mit den Gästen.In der Streaming Lounge konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer sich mit Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) bei interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen. Ab 19 Uhr feierten die beiden dann mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Watch Party zur Live-Show auf den Twitch-Kanälen von Rocket Beans TV und Starletnova sowie bei YouTube auf dem Kino+-Kanal von RBTV.Showtime für den Blauen PantherDie Award Show im TV: am 21.10.2026 ab 22:45 Uhr im Bayerischen FernsehenDie Award Show steht anschließend in der ARD Mediathek, dem ZDF Streamingportal und der 3sat Mediathek zur Verfügung.Preisträgerinnen und Preisträger hautnah bei den MEDIENTAGEN MünchenWer noch mehr über die Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026, der im Rahmen der MEDIENTAGE München (21. - 23. Oktober 2026, www.medientage.de) stattfindet, erfahren möchte - am 22. Oktober trifft Jury-Mitglied Torsten Zarges einige der Gewinnerinnen und Gewinner hautnah:14:00 - 14:30 Uhr: Schauspielerin Annette Frier und Creatorin und Drehbuchautorin Sonja Schönemann, beide für die "Besondere kreative Gesamtleistung" bei "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" ausgezeichnet, und Content Creator Nathan Goldblat, ausgezeichnet für die "Beste investigative Leistung" für die Dokumentationsserie "How to kill a puppy and get rich - Die Hunde-Mafia".Mehr dazu: https://medientage.de/programm/?tags=tv-streamingDie Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2026 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (ehem. Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Dániel Koren (RTL Deutschland), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Amazon MGM Studios), Prof. Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München a.D.), Marco Risch (Content Creator & Creative Director), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award":- BMW, offizieller Mobility- und Locationpartner- Disney+, Partner- Gahrens + Battermann, Technikpartner- The Dean Munich, Supporter- THE SPOT media & film, offizieller Medienpartner- TiVo, offizieller Smart TV & Streaming Tech PartnerDie Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther für deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ist in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media". In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" sind zudem Publikumspreise möglich. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und seit 2025 von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE München (21. - 23. Oktober 2026) statt, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok: https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/6375686