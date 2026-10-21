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Die XRP News am 21. Oktober liefern einen Widerspruch, den nur wenige Anleger durchschauen. Sechs Milliarden Coins sind in 30 Tagen auf Börsen geflossen, der höchste Wert seit sieben Monaten, und trotzdem stieg der Kurs heute um über 4 %. Ripple hat am 20. Oktober ein 20-seitiges Schreiben an die SEC geschickt und neue Kryptoregeln gefordert, nachdem der juristische Kampf 150 Millionen Dollar gekostet hat. Am selben Tag brauchten einzelne XRP-Ledger-Abschlüsse bis zu 50 Sekunden statt der üblichen vier. XRP handelt trotz allem bei 1,35 Dollar. Dieser Artikel zeigt, wer hinter den Kulissen agiert und warum ein Presale-Projekt gerade jetzt dieselbe Dynamik nutzt.

XRP News: Ripple fordert Regulierung, während das Netzwerk unter Druck steht

Ripple hat am 20. Oktober ein 20-seitiges Schreiben an die SEC eingereicht und die geplante Regulation Crypto Assets grundsätzlich unterstützt. Stuart Alderoty, der Chefjurist, erklärte, dass Ripple mehr als 150 Millionen Dollar für den juristischen Kampf ausgegeben hat. Ripple argumentiert, dass formale Regeln dauerhafter wären als Einzelfallentscheidungen, die eine künftige SEC-Führung jederzeit kippen könnte. Die SEC hat die Kommentarfrist am 20. Oktober geschlossen, nimmt aber weiterhin Stellungnahmen entgegen.

Laut CoinGape flossen in 30 Tagen 6,05 Milliarden XRP auf Handelsplattformen, der höchste Monatswert seit sieben Monaten. Dieser Anstieg signalisiert erhöhte Liquidität und Handelsaktivität rund um XRP. Am selben Tag meldete das XRP Ledger Operations Team, dass Abschlüsse laut ICOBench bis zu 50 Sekunden brauchten statt der normalen vier. David Schwartz, Mitgründer von Ripple, erklärte, die Sicherheitsreserven des Netzwerks hätten sich verkleinert. XRP handelt trotz aller Unsicherheit bei 1,35 Dollar, ein Plus von 4 % in 24 Stunden.

Wenn ein Netzwerk unter Stress steht und gleichzeitig Milliarden an Coins auf Börsen fließen, positionieren sich die Großen für den nächsten Schritt. Kleinanleger lesen steigende Börsenzuflüsse als Verkaufssignal, während institutionelle Akteure genau diese Phase nutzen, um Positionen aufzubauen. Die größten Chancen entstehen nicht dort, wo alle hinschauen, sondern dort, wo der Börseneintritt noch bevorsteht.

Pepeto bietet den Trading-Hub, der blinde Einstiege in ein System verwandelt

Wenn 6 Milliarden XRP auf Börsen fließen und der Kurs trotzdem steigt, offenbart das eine Informationsasymmetrie, die den gesamten Kryptomarkt durchzieht. Ein Presale-Projekt bietet diese Asymmetrie in ihrer stärksten Form, weil der Börseneintritt den Preis erst noch definieren wird.

Die meisten Meme-Coin-Trader verlieren, weil sie blind einsteigen und nicht schnell genug reagieren können, wenn sich der Markt dreht, und ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto entwickelt, um beide Probleme gleichzeitig zu lösen. Die Cross-Chain-Bridge ermöglicht es, Kapital in Sekunden zwischen Blockchains zu bewegen, sodass ein Halter bei einer Rallye auf einer anderen Chain sofort reagieren kann, ohne vorher verkaufen und auf der anderen Seite neu kaufen zu müssen.

Der Risiko-Scanner bewertet dann jede Position, bevor Kapital fließt, und das entfernt das Rätselraten, das aus gutem Timing einen Verlusttrade macht. Erst prüfen und dann überbrücken ist das System, das zufällige Einstiege wiederholbar macht.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem ersten investierten Dollar geprüft und verifiziert, sodass Anleger sicher sein können, dass der Smart Contract keine verborgenen Risiken birgt. Pepeto ist der Ort, an dem Privatanleger bei Presale-Preisen dasselbe tun, was die Großen bei XRP vormachen.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Trading-Hub geflossen, und jeder Token kostet im Presale 0,000000188 Dollar, ein Bruchteil dessen, was vergleichbare Projekte nach ihrer Börsenlistung erreicht haben. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token verwendet dasselbe Modell, mit dem der originale PEPE-Coin auf 11 Milliarden Dollar gewachsen ist. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jede Phase und die Wallet-Zahlen in Echtzeit.

Die Großen kaufen, während die Masse zögert, und genau diese Dynamik trennt in jedem Zyklus die Gewinner von den Zuschauern. Der Pepeto-Presale bietet genau diesen Moment, bevor der Börsenstart den Preis neu definiert.

Fazit

Die XRP News dieses Zyklus zeigen, dass die Gewinner in der Angst eingestiegen sind und bei der Erholung eingesammelt haben. Genau dasselbe Muster formt sich im Pepeto-Presale, wo der Presale-Preis sich nicht verändert hat und die Listung noch bevorsteht. In den Presale einzusteigen bedeutet, eine Position aufzubauen, bevor der Börsenpreis das Vielfache des heutigen Einstiegs kosten kann. Nach dem Listing liest der Rest nur noch darüber. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den laufenden Presale mit allen aktuellen Daten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bewegt XRP am 21. Oktober 2026?

Ripple hat am 20. Oktober ein Schreiben an die SEC eingereicht und neue Kryptoregeln gefordert, während 6,05 Milliarden XRP in 30 Tagen auf Börsen geflossen sind.

Was ist Pepeto?

Ein ehemaliger Binance-Listing-Experte leitet Pepeto als Trading-Hub im Presale, mit Cross-Chain-Bridge und Risiko-Scanner. Alle Daten auf der offiziellen Pepeto-Website.