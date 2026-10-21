Die Aktie von AT&T könnte nach dem jüngsten Kursrückgang wieder eine besonders attraktive Einstiegschance bieten. Solide Quartalszahlen, ein hoher Cashflow und eine gut gedeckte Dividende sprechen für den Telekommunikationskonzern, auch wenn der Markt die Aktie nach Zahlenvorlage noch einmal abgestraft hat. Umsatz übertrifft Erwartungen Im dritten Quartal 2026 erzielte AT&T einen Umsatz von 32,32 Milliarden US-Dollar. Damit lag der Konzern über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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