Über ein Jahrzehnt hinweg blieb ein Fehler im Fundament vieler Websites folgenlos, weil seine praktische Ausnutzung für Menschen kaum zu bewältigen war. Nun ist diese technische Hürde durch neue Werkzeuge innerhalb weniger Stunden gefallen. Am Mittwochnachmittag sind weltweit zahlreiche Websites vorsorglich vom Netz gegangen, nachdem zwei unter dem Namen "PHP2Shell" zusammengefasste Sicherheitslücken in der Server-Skriptsprache PHP bekannt geworden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n