Bitcoin News: BTC bei 83.000 Dollar, MicroStrategy kauft 267 BTC, und ein Presale sammelt 10 Millionen

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MicroStrategy kaufte am 18. Oktober 267 Bitcoin im Wert von 193 Millionen Dollar, während der Kurs seit über einem Monat zwischen 80.000 und 87.000 Dollar feststeckt. Die Firma hält jetzt 848.517 BTC, die größte Bitcoin-Position eines börsennotierten Unternehmens weltweit. Am 21. Oktober stieg BTC um 2,6 Prozent auf 83.521 Dollar. Trotzdem hat Bitcoin seit dem 6. Oktober keinen Tagesschluss über 84.000 Dollar geschafft. Die Bitcoin News zeigen Stillstand an der Oberfläche, aber Bewegung darunter.

Was verraten die Bitcoin News über die Pläne der Großinvestoren?

MicroStrategy kaufte am 18. Oktober 267 BTC für rund 193 Millionen Dollar und erweiterte seine Position auf 848.517 Bitcoin, wie Coinfomania berichtet. BTC handelt am 21. Oktober bei etwa 82.700 Dollar, nur 0,3 Prozent unter dem Widerstand bei 82.918 Dollar. Das Handelsvolumen liegt 73 Prozent über dem 30-Tage-Durchschnitt. Bitcoin stieg am Dienstag um 2,6 Prozent auf 83.521 Dollar, unterstützt von sinkenden Ölpreisen und einer Zehnjahresrendite bei 5,12 Prozent.

Die Bitcoin-ETFs nahmen am Dienstag nur 23,2 Millionen Dollar auf, wie Farside zeigt, nachdem am Vortag noch 526,7 Millionen Dollar flossen. Bitcoin steckt seit über einem Monat in der engen Spanne zwischen 80.000 und 87.000 Dollar. BTC liegt 34 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.210 Dollar.

MicroStrategy kauft leise nach, während der Durchschnittsanleger auf ein klares Signal wartet. Die großen Spieler wollen nicht, dass die Masse vor ihnen einsteigt, und genau deshalb hält der Kurs still. Wenn die Spanne bricht, bewegt sich der Preis schnell, und die Positionen sind dann bereits verteilt. Die Bitcoin News erzählen zwei Geschichten, eine für die Oberfläche und eine für die Anleger, die tiefer graben.

Was bewegt sich schneller als BTC vor dem nächsten Listing?

Warum Pepeto in den Bitcoin News mehr Aufmerksamkeit verdient

Wenn MicroStrategy bei 83.000 Dollar pro Bitcoin nachkauft, zeigt das, wohin das institutionelle Geld fließt. Aber für Anleger mit kleinerem Budget liegt die eigentliche Chance dort, wo der Preis noch bei einem Bruchteil eines Cents steht.

Das Geld, das oben in den Kryptomarkt fließt, wird immer mehr. Aber das größte Renditepotenzial liegt nicht bei BTC zu 83.000 Dollar. Es liegt bei dem Projekt, das einen Schritt vor der Masse steht, und Pepeto bietet genau diesen Einstieg. Deshalb haben Presale-Käufer bereits 10,38 Millionen Dollar eingezahlt, und die Zahl steigt weiter.

Die Cross-Chain-Bridge ist jetzt schon aktiv. Sie sperrt Token auf einer Chain und prägt sie auf der anderen, wobei das Gesamtangebot über fünf Chains gleich bleibt, auf Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Die Gebühr liegt bei null Dollar, während andere Bridges zwischen 15 und 50 Dollar pro Transaktion berechnen und Gelder stundenlang sperren können. Pepeto erledigt den Vorgang in unter 60 Sekunden, ohne dass jemand die Coins des Nutzers an irgendeinem Punkt hält.

SolidProof hat das vollständige Audit durchgeführt und jeden Prüfpunkt bestanden, was bedeutet, dass der gesamte Code vor dem Start des Presales auf Sicherheit geprüft und verifiziert wurde. Das ist der Unterschied, der die meisten Presale-Projekte von denen trennt, die am Ende wirklich starten. Die Person, die den ersten Pepe Coin entwickelt hat, leitet das Projekt, und ein Entwickler, der jahrelang bei Binance gearbeitet hat, gehört zum Team.

Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar bietet diese Phase ein Renditepotenzial, das nach dem Listing in dieser Form nicht mehr existiert. Jeder Tag bringt die Phase näher an ihr Ende. Wer das Muster früher Presale-Erfolge in Krypto kennt, erkennt die Parallelen. Der Unterschied zwischen Gewinn und Zuschauen lag noch jedes Mal im Zeitpunkt des Einstiegs.

Fazit zu den Bitcoin News: Wo liegt jetzt das größte Renditepotenzial?

MicroStrategy kauft 267 BTC, während der Kurs seit einem Monat keinen Ausbruch schafft. Aber BTC bei 83.000 Dollar bietet nicht das Renditepotenzial, das ein Presale-Token bei einem Bruchteil eines Cents mitbringt. Pepeto hat dieses Setup, mit einer funktionierenden Bridge und einem Binance-Listing, das näher rückt. Wer die offizielle Pepeto-Website heute besucht, sichert sich den Preis, der nach dem Listing Geschichte sein wird. Die Presale-Phase hat ein klares Ende, und der aktuelle Einstiegspreis gilt nur bis dahin.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bewegt die Bitcoin News im Oktober 2026?

BTC handelt bei etwa 83.000 Dollar und steckt seit einem Monat zwischen 80.000 und 87.000 Dollar. MicroStrategy kaufte 267 BTC für 193 Millionen Dollar und hält jetzt 848.517 Bitcoin.

Wie unterscheidet sich Pepeto vom Kauf von BTC?

Pepeto bietet eine Cross-Chain-Bridge über fünf Blockchains bei null Gebühren zu einem Presale-Preis mit deutlich höherem Renditepotenzial als BTC bei 83.000 Dollar. Der Code wurde von SolidProof geprüft. Käufer handeln auf der offiziellen Pepeto-Website vor dem Listing.