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Die XRP News dieser Woche beginnen mit einer Nachricht, die den deutschen Markt verändert: Seit dem 19. Oktober können Sparkassen-Kunden direkt in ihrer Banking-App Kryptowährungen kaufen, darunter XRP. 50 Millionen Kontoinhaber erhalten Zugang zu einem Markt, den ihre Bank jahrelang als hochspekulativ ablehnte. Gleichzeitig fiel der Kurs von 1,49 Dollar Anfang Oktober auf 1,34 Dollar. Am 20. Oktober verschluckte ein neues Wallet über 82 Millionen XRP im Wert von 106 Millionen Dollar. Evernorth ging als XRPN an die Nasdaq und brachte 473 Millionen XRP in ein börsennotiertes Unternehmen. Doch während das große Geld ankommt, übersehen die meisten, wo das eigentliche Renditepotenzial liegt. Die Antwort steckt nicht im Kurs von 1,34 Dollar.

Was steckt hinter den XRP News im Oktober, wenn Sparkassen, Wale und Nasdaq gleichzeitig zuschlagen?

Am 19. Oktober starteten die ersten Sparkassen den Kryptohandel in der App Sparkasse, wie CryptoTicker berichtete. Fünf Coins sind handelbar: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Polygon. DekaBank betreibt den Dienst unter deutscher BaFin-Aufsicht, die Gebühr liegt bei 0,99 Euro, und 30 bis 40 Institute sollen monatlich dazukommen.

Der Kurs steht am 21. Oktober bei 1,34 Dollar, ein Minus von zehn Prozent seit Monatsanfang laut crypto.news. Ripple setzte am 1. Oktober eine Milliarde XRP aus dem Escrow frei, und die Börsenreserven stiegen auf 11,81 Milliarden Tokens nahe dem Jahreshoch. Am 20. Oktober empfing ein neues Wallet 82.314.668 XRP im Wert von 106 Millionen Dollar, und die Absenderadresse behielt 142,7 Millionen XRP ohne einen einzigen Abfluss.

Evernorth listete am 12. Oktober als XRPN an der Nasdaq mit 473 Millionen XRP im Treasury. Hinter dem Unternehmen stehen Ripple, Pantera Capital, Kraken und SBI Group. Analyst EGRAG sieht auf dem Zwei-Wochen-Chart ein Muster, das in zwei früheren Zyklen Rallyes auslöste, mit Zielen zwischen 1,67 und 31,87 Dollar. Doch wer Sparkassen-Nachricht und Wal-Bewegungen zusammenlegt, erkennt: Die großen Adressen positionieren sich, bevor die breite Masse handeln kann. Das größte Renditepotenzial entsteht nie dort, wo 50 Millionen Kunden gleichzeitig einsteigen.

Warum Ripple-Käufer auf Pepeto stoßen

Bei einem Kurs von 1,34 Dollar und einer Marktkapitalisierung von über 77 Milliarden Dollar bleibt das Renditepotenzial bei XRP begrenzt. In jedem Zyklus lag das größte Gewinnpotenzial bei Coins, die noch vor ihrem Listing standen. Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Jede Stufe, die ausverkauft ist, setzt einen höheren Preis für die nächste.

PepetoSwap berechnet null Gebühren auf jeden Handel. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar, auf PepetoSwap kostet er nichts. Die Börse wickelt Market-, Limit- und DCA-Orders ab, und der MEV-Schutz ist von Anfang an aktiv.

Die Cross-Chain-Bridge sendet Tokens zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden, ohne Gebühren. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und sperren die Mittel manchmal stundenlang. Pepeto sperrt die Tokens auf einer Chain und prägt sie auf der anderen, nachdem der Beweis on-chain bestätigt ist, ohne Wrapped Tokens und ohne dass jemand die Coins zwischenzeitlich kontrolliert.

Vor dem Presale-Start unterzog SolidProof die gesamte Codebasis einer unabhängigen Prüfung und bestätigte die Identität des Teams, was Käufern die Gewissheit gibt, dass jeder Smart Contract extern auditiert wurde. Der Mitgründer hat den originalen Pepe Coin erschaffen, und ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklerteam. Diese Mischung aus funktionierenden Tools und echten Vertrauensmerkmalen erklärt, warum dieser Coin in den Krypto-Diskussionen immer wieder auftaucht.

Jede Runde, die sich füllt, bringt das Listing näher und verringert das verbleibende Potenzial für neue Käufer. Wer das Zeitfenster nutzen will, findet die aktuelle Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Nachrichtenlage dieser Woche zeigte 50 Millionen neue Sparkassen-Kunden, eine Nasdaq-Notierung und Wal-Transfers im dreistelligen Millionenbereich. Doch wo alle gleichzeitig einsteigen, schrumpft das Renditepotenzial. Der Presale-Preis ist das Fenster, in dem das Potenzial am größten ist. Jede neue Runde kostet mehr, und das Listing entfernt den Einstiegspreis endgültig. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, ob die aktuelle Stufe noch offen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die aktuellen XRP News für Ripple-Halter?

Sparkassen starteten am 19. Oktober den XRP-Handel für 50 Millionen Kunden, und Evernorth brachte 473 Millionen XRP als XRPN an die Nasdaq. Der Kurs steht bei 1,34 Dollar, und die Swell-Konferenz am 27. Oktober könnte den nächsten Impuls liefern.

Ist Pepeto ein guter Presale zum aktuellen Zeitpunkt?

Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und betreibt eine Börse ohne Gebühren mit SolidProof-Audit. Das Listing rückt mit jeder gefüllten Runde näher, und die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Stufe.