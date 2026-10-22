Ethereum News: ETF-Investoren ziehen 1,1 Milliarden ab, doch die Top-Trader setzen auf Long

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Ethereum ETF-Investoren zogen allein am 20. Oktober 145,68 Millionen Dollar ab, während der Kurs stieg. Am 21. Oktober handelt ETH bei 2.467 Dollar, ein Plus von 2,6 Prozent in 24 Stunden. In derselben Stunde liquidierte der Markt 45,8 Millionen Dollar an Short-Positionen. Die Ethereum News dieses Monats erzählen zwei Geschichten gleichzeitig. Institutionelles ETF-Geld fließt seit 14 der letzten 15 Handelstage ab, insgesamt nähern sich die Abflüsse 1,1 Milliarden Dollar. Auf der anderen Seite wechselten Top-Trader zu 80 Prozent auf Long. Die Frage lautet, wem man folgt.

Was steckt hinter den widersprüchlichen Ethereum News im Oktober?

ETH liegt am 21. Oktober bei 2.467 Dollar auf Binance laut Cryptonomist. Der Anstieg folgte auf eine Liquidation von 45,8 Millionen Dollar an Shorts laut COINOTAG. BlackRocks ETF ETHA verlor am 20. Oktober 117,86 Millionen Dollar. Insgesamt nähern sich die Ether-ETF-Abflüsse im Oktober der Marke von 1,1 Milliarden Dollar. An 14 der letzten 15 Handelstage verzeichneten die Fonds Nettoabflüsse, die längste Serie seit dem Start der Produkte.

Daten von TokenPost zeigen, dass die erfolgreichsten Trader am 21. Oktober zu 80 Prozent Long gingen. Die Positionen betrugen 962 Millionen Dollar Long gegen nur 247 Millionen Short. Auf Bitfinex hielten Margin-Trader 283.410 ETH Long, ein Vier-Jahres-Hoch. Das Long-Short-Verhältnis steht dort bei 80 zu 1, ein Signal, das in dieser Deutlichkeit selten vorkommt.

Bitwise meldete am 20. Oktober, dass Ethereum-Halter 43,8 Millionen ETH im Netzwerk hinterlegt haben, ein Rekord bei 35,9 Prozent des Angebots. Institutionen verkaufen über ETFs an die Masse und kaufen über Derivate still ein. Das DEX-Volumen erreichte 1,3 Milliarden Dollar in 24 Stunden. Jeder Zyklus zeigt dieses Muster: Die Schlagzeilen erzählen Panik, die Daten zeigen Akkumulation. Der echte Frühstart liegt nicht in einem Coin, den die ETFs abbilden.

Warum taucht Pepeto vor dem Listing immer häufiger auf?

Die Ethereum News zeigten gerade, was erzwungene Verkäufe auslösen können, wenn der Weg frei ist. Doch das wirkliche Geld in Krypto kommt nie vom Coin auf der Titelseite, es kommt einen Schritt davor. Pepeto ist der Name, der gerade unter frühen Käufern auftaucht.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen bisher in den Presale, und das Listing rückt jeden Tag näher. Bei 0,000000188 Dollar wird aus einem bescheidenen Kauf eine große Position. PepetoSwap ist aktiv und verlangt für keinen einzigen Handel eine Gebühr. Auf Uniswap zahlt man für einen Tausch von 1.000 Dollar rund 3 Dollar, bei PepetoSwap liegt dieser Betrag bei null. Bei 200 Transaktionen zu je 5.000 Dollar bleiben dem Nutzer 3.000 Dollar mehr als auf jeder anderen Plattform.

Der Coin-Scanner prüft jeden Token auf 42 Punkte. Er simuliert einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain und zeigt eine Bewertung von 0 bis 100. Wenn ein Vertrag durchfällt, blockiert der Swap den Handel, bevor das Geld fließt. Das Sicherheitsunternehmen SolidProof prüfte und verifizierte den kompletten Vertragscode samt KYC, bevor der Presale überhaupt eröffnet wurde, und beseitigte damit genau das Risiko, an dem die Mehrheit aller Presale-Coins scheitert.

Das Binance-Listing rückt näher, und wer jetzt im Presale kauft, steigt zum günstigsten Kurs ein, den es für diesen Token je geben wird. Frühe Pepe-Käufer verwandelten dreistellige Beträge in sechsstellige Summen, und die gleiche Mathematik liegt bei diesem Einstiegspreis auf dem Tisch.

Frühe Pepe-Käufer investierten ein paar tausend Dollar und erhielten Erträge, die ihr Leben verändert haben. Dasselbe Fenster steht bei Pepeto gerade offen. Der Presale bleibt nicht auf diesem Niveau, sobald das Listing einen neuen Boden setzt. Für alle, die nach dem echten Frühstart suchen, ist Pepeto der Einstieg, der noch nicht eingepreist ist.

Ist jetzt der richtige Moment, um auf die Ethereum News zu reagieren?

Selbst eine Verdopplung von 2.467 Dollar bringt nur 100 Prozent, und dafür braucht ETH Monate. In jedem Zyklus waren es nicht die Käufer nach der Schlagzeile, die echtes Vermögen aufgebaut haben, sondern die, die den Einstieg vor der Masse fanden. Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar von Leuten eingesammelt, die diese Entscheidung bereits getroffen haben. Wer heute zum Presale-Preis kauft, sitzt beim Listing auf dem Gewinnhebel, den ETH-Halter nicht mehr haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Preis, und dieser Preis hält nicht, sobald das Listing einen neuen Boden setzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt den ETH-Kurs im Oktober 2026?

ETF-Abflüsse von 1,1 Milliarden Dollar treffen auf einen Short Squeeze von 45,8 Millionen Dollar und Top-Trader, die zu 80 Prozent Long gehen.

Warum beachten Anleger Pepeto gerade jetzt?

Pepeto bietet beim Presale-Preis das größte Gewinnpotenzial vor dem Listing. Gebührenfreie Swaps, ein Coin-Scanner und ein von SolidProof geprüfter Code machen den Einstieg sicher. Der Presale ist über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.net erreichbar.