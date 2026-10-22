Bitcoin bei 82.700 Dollar: Warum kaufen Wale 50.000 BTC, während Kleinanleger zögern?

Anzeige / Werbung

Wale haben allein im Oktober 50.000 Bitcoin gekauft, während der Kurs in einer engen Spanne bei 82.700 Dollar feststeckt. Am 21. Oktober stieg BTC um 2,6 Prozent auf 83.521 Dollar, den höchsten Stand seit dem 14. Oktober. Der Coin liegt trotzdem 34 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.080 Dollar. Strategy hält mittlerweile 848.517 BTC, und die ETF-Zuflüsse sind auf 23,2 Millionen Dollar pro Tag geschrumpft. Die Kluft zwischen Wal-Akkumulation und der Zurückhaltung der Kleinanleger erzählt eine Geschichte, die sich in jedem Bitcoin-Zyklus wiederholt. Dieser Artikel zeigt die Daten und ein Frühphasen-Projekt, das von genau dieser Dynamik profitiert.

Bitcoin: Was wissen die Wale, das die Öffentlichkeit nicht sieht?

BTC notiert am 21. Oktober bei rund 82.700 Dollar, eingeklemmt zwischen Unterstützung bei 82.564 und Widerstand bei 82.918 Dollar. Der Kurs steckt seit über einem Monat in einer Spanne zwischen 80.000 und 87.000 Dollar. Das Handelsvolumen liegt 1,73-mal über dem 30-Tage-Durchschnitt, was auf erhöhte Aktivität in der Seitwärtsphase deutet. Für Kleinanleger sieht das nach Stillstand aus, doch unter der Oberfläche passiert etwas anderes.

Laut Santiment-Daten haben Wale im Oktober 50.000 BTC angesammelt, besonders Adressen mit 100 bis 10.000 Coins waren am aggressivsten. Strategy hat diese Woche weitere 267 BTC gekauft und hält nun 848.517 Coins insgesamt. JPMorgan schätzt, dass die Käufe bis Jahresende 30 Milliarden Dollar erreichen könnten. Ein schlafender Wal bewegte kürzlich 4.582 BTC im Wert von 378 Millionen Dollar nach sechs Jahren Inaktivität.

Die Kluft zwischen institutioneller Nachfrage und dem Rückgang der Retail-Zuflüsse wird mit jedem Tag größer. Die Bitcoin-ETFs in der Schweiz und den USA zeigen, dass institutionelles Kapital weiter in den Markt fließt, doch Kleinanleger ziehen sich zurück. Wer die Daten liest, erkennt das Muster: Insider sammeln ein, während Angst die breite Masse fernhält. Das höchste Renditepotenzial steckt nie in einem Coin, der bereits Billionen wert ist, sondern in Projekten, die den Sprung vom Presale zur Börse noch vor sich haben.

Warum fließt Kapital in Pepeto, während Bitcoin die Schlagzeilen beherrscht?

Dieselben Wallets, die BTC bei 82.000 Dollar einsammeln, wissen, dass der Kurs von hier aus einstellig steigen kann, nicht dreistellig. Wer dreistelliges Renditepotenzial sucht, braucht einen Einstieg vor dem Börsenstart, nicht danach.

Der Markt hat sich im letzten Jahr verändert. Die größten Coins bewegen sich wie Technologie-Aktien, mit ETFs und Banken im Rücken. Käufer suchen deshalb zwei Dinge gleichzeitig: etwas, das noch früh ist, und etwas, das bereits gebaut wurde. Genau hier kommt Pepeto ins Spiel. Die meisten anderen Presales verkaufen nur ein Versprechen, doch Pepeto hat bereits eine Handelsplattform, die null Gebühren pro Swap berechnet. Die Bridge verbindet fünf Netzwerke und wickelt einen Transfer in unter 60 Sekunden ab, ohne Kosten.

Über 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen, und die Nachfrage steigt mit jeder Runde. Erfahrene Investoren positionieren sich, während die Masse in die andere Richtung schaut. Der Schöpfer des ersten Pepe-Tokens leitet dieses Projekt, und ein Entwickler mit direkter Binance-Erfahrung gehört zum Team. Das Sicherheitsunternehmen SolidProof hat jede Zeile des Codes vor dem Start geprüft und verifiziert, was Anlegern eine unabhängig kontrollierte Basis bietet.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und jede neue Runde kostet mehr. Wenn das Listing den Presale-Preis ablöst, wird das Renditepotenzial für Frühkäufer sichtbar, und der günstigste Einstieg ist Geschichte. Im letzten Zyklus haben genau die Wallets profitiert, die sich vor der Masse positioniert haben. Pepeto bietet mit einem kommenden Listing das klarste Renditepotenzial für Anleger, die jetzt einsteigen.

Fazit

Diese Woche zeigt den Bitcoin-Markt in seiner deutlichsten Form: Wale kaufen, während Kleinanleger auf Bestätigung warten. Wer den letzten Zyklus verpasst hat, findet im aktuellen Presale-Preis von Pepeto einen vergleichbaren Einstieg mit echtem Renditepotenzial. Über 10,38 Millionen Dollar sind bereits von informierten Wallets geflossen, die sich vor dem Listing positioniert haben. Jede Runde wird zu einem höheren Preis verkauft, und das Fenster für den günstigsten Einstieg schließt sich mit jeder gefüllten Phase. Der Börsenstart rückt näher, und der aktuelle Preis gilt nur noch für diese Runde. Wer jetzt handelt, findet alle Details zum Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht die Bitcoin Prognose für Oktober 2026?

BTC notiert bei rund 82.700 Dollar in einer Spanne zwischen 80.000 und 87.000 Dollar. Wale haben im Oktober 50.000 BTC gesammelt, was auf eine Bodenbildung hindeutet.

Warum wird Pepeto neben Bitcoin erwähnt?

Pepeto bietet das stärkste Renditepotenzial für Anleger, die einen Einstieg suchen, den ein Coin bei 82.000 Dollar nicht mehr ermöglicht. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.