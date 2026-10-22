XRP News heute: Nur 225 Millionen Token zum Verkauf - wer akkumuliert, während Kleinanleger verkaufen?

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Nur 225 Millionen XRP stehen am 21. Oktober 2026 an 64 Börsen weltweit zum Verkauf, die niedrigsten Bestände seit Jahren. Die Daten von heute zeigen eine Kluft, die kaum ein Kleinanleger auf dem Schirm hat: Das Angebot trocknet aus, doch der Kurs fällt trotzdem. XRP handelt bei 1,34 Dollar mit einem Plus von 4 Prozent in 24 Stunden. Ripple fordert die SEC auf, die Unsicherheit bei der Krypto-Regulierung endlich zu beenden, und große Akteure bewegen sich abseits der Charts. Die Frage ist, wer leise kauft, während die Masse verkauft. Dieser Artikel legt offen, was die heutigen Zahlen wirklich bedeuten und wo das Gewinnpotenzial liegt, das die Charts nicht zeigen.

XRP News am 21. Oktober: Was steckt hinter dem stillen Angebotsschock?

Coinpedia berichtet am 21. Oktober, dass nur 225 Millionen XRP an 64 Börsen zum Kauf stehen, ein Bruchteil der 63 Milliarden Token im Umlauf. XRP liegt unter dem 20-Tage- und dem 50-Tage-Durchschnitt. Das Binance-Spot-Volumen betrug rund 104,5 Millionen Dollar in 24 Stunden. Analyst Ali Martinez sieht einen möglichen Rückgang auf 1,25 Dollar, bevor eine Erholung auf 1,42 bis 1,60 Dollar folgt, laut Blockchain.news.

Das XRP Ledger verlangsamte sich am 20. Oktober auf bis zu 50 Sekunden pro Abschluss, obwohl der normale Takt bei vier Sekunden liegt. Ein Patch soll am 23. Oktober aktiv werden und das Problem beheben. Ripple forderte die SEC am selben Tag auf, die Krypto-Regulierung endlich abzuschließen. Futures Open Interest stieg um 4,57 Prozent auf 2,99 Milliarden Dollar, und Short-Seller verloren Geld, als der Kurs stieg, was die Erholung befeuerte.

Analyst Javon Marks nennt ein Makroziel von 15 Dollar, doch bei 82 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bräuchte XRP hunderte Milliarden an neuem Kapital, und die großen Spieler wissen das. Wale akkumulieren leise, Kleinanleger verkaufen aus Angst, und die wirklichen Gewinne entstehen dort, wo die Menge noch nicht hinschaut.

Warum zieht Pepeto Millionen an, während die XRP News den Markt beschäftigen?

Selbst im besten Szenario begrenzt XRP bei 1,34 Dollar den Gewinn auf ein Vielfaches. Die Käufer, die in jedem Zyklus die größten Renditen erzielten, stiegen vor der Masse ein, und genau dieses Muster wiederholt sich bei Pepeto.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in diesen Presale geflossen, während der Altcoin-Markt stillstand. Das sind keine zufälligen Käufer, sondern Anleger, die sehen, was der Kurs noch nicht zeigt. PepetoSwap arbeitet mit 0,00 Prozent Gebühr. Ein Trade über 1.000 Dollar, der auf Uniswap 3 Dollar kostet, ist auf PepetoSwap kostenlos. Über 50 Millionen Dollar an Volumen sind bereits durchgelaufen.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Ein Transfer dauert weniger als 60 Sekunden und ist gebührenfrei, während andere Bridges 15 bis 50 Dollar kosten. Der Risikoscanner prüft 42 Datenpunkte an jedem Vertrag und stoppt schlechte Trades, bevor Geld verloren geht.

SolidProof deckte den vollständigen Smart Contract ab und bestätigte die Sicherheit des gesamten Codes, bevor der Presale begann, was genau das Risiko ausschaltet, das die Mehrheit der frühen Projekte zum Scheitern bringt. Der Mitgründer erschuf den ursprünglichen Pepe-Coin, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team.

Auf Pepeto liegt der Presale-Preis bei $0,000000188, und er bewegt sich nur nach oben, weil jede Phase zu einem höheren Preis verkauft. XRP war einmal günstig genug, dass ein Einstieg bei 0,006 Dollar aus wenigen hundert Dollar ein Vermögen machte. Das Gewinnpotenzial bei Pepeto liegt genau in dieser Frühphase, bevor der Markt aufwacht. Über 10,38 Millionen Dollar an Zuflüssen zeigen, dass erfahrene Käufer dieses Fenster bereits nutzen.

Fazit

Die XRP News zeigen ein Asset, das selbst im besten Fall ein Vielfaches bietet, keine Vervielfachung. Die größten Gewinne in jedem Zyklus kamen von Coins, die günstig starteten und liefen, bevor die Masse sie fand. Pepeto steht heute an diesem Punkt, mit über 10,38 Millionen Dollar an Einlagen und einem Presale-Preis, der nach dem Listing nicht mehr existiert. Das Gewinnpotenzial liegt jetzt, nicht danach, und der Zugang ist auf der offiziellen Pepeto-Website offen, solange das Fenster besteht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was zeigen die aktuellen XRP-Daten für Oktober 2026?

XRP handelt bei 1,34 Dollar mit nur 225 Millionen Token an 64 Börsen zum Verkauf. Das Ledger erhält am 23. Oktober einen Patch, Ripple fordert die SEC zur Klärung auf, und Analysten sehen Widerstand bei 1,40 bis 1,60 Dollar.

Warum beobachten Käufer Pepeto parallel zum XRP-Markt?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse, eine Cross-Chain-Bridge und einen Risikoscanner, die alle bereits aktiv sind. Das Gewinnpotenzial liegt im Presale-Preis vor dem Listing. Weitere Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.