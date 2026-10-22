XRP Prognose Oktober 2026: Warum der Kurs trotz 50-Sekunden-Ledger steigt - und was die Großen verschweigen

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Das XRP Ledger brauchte am 21. Oktober für manche Abschlüsse 50 Sekunden statt der üblichen vier, und trotzdem stieg der Kurs um vier Prozent. In nur 30 Tagen flossen 6,05 Milliarden XRP auf Börsen, der höchste Zufluss seit sieben Monaten. Gleichzeitig stoppten die ETF-Zuflüsse seit dem 14. Oktober komplett. Ein Bug-Fix-Amendment mit 29 Validator-Stimmen ist für den 23. Oktober angesetzt. Große Akteure sammeln leise ein, während die Mehrheit auf eine Bestätigung wartet, die immer zu spät kommt. Die XRP Prognose zeigt Zahlen, aber nicht, wer sich dahinter bereits positioniert hat, und genau das entscheidet über die nächste Bewegung.

XRP Prognose Oktober 2026: Was die Ledger-Probleme und die ETF-Pause wirklich bedeuten

XRP handelt am 21. Oktober 2026 bei rund 1,30 Dollar, nachdem der Kurs sich von einem Wochentief bei 1,255 Dollar erholt hat. Der Preis stieg um etwa vier Prozent in 24 Stunden und übertraf damit einen breiteren Marktaufschwung, den Liquidierungen von Short-Positionen auslösten. Das offene Interesse kletterte um 2,5 Prozent auf 1,40 Milliarden Dollar, ein Zeichen dafür, dass gehebelte Trader zurückkehren. Ein Tagesschlusskurs über 1,34 Dollar würde den Ausbruch bestätigen und das Ziel auf 1,56 Dollar setzen.

Das XRP Ledger erlebte am 21. Oktober Verlangsamungen, bei denen Abschlüsse bis zu 50 Sekunden dauerten statt der normalen vier, laut ICOBench. Ingenieure führten das Problem auf schrumpfende Sicherheitsmargen unter Spitzenlast zurück. Ripple-Mitgründer David Schwartz bestätigte, dass sein eigener Node während der Verlangsamung den Monitoring-Zugang verlor, laut Bitcoin Foundation. Ein Bereinigungsamendment namens fixCleanup3_4_0 mit 29 Validator-Stimmen soll am 23. Oktober aktiviert werden. Die Börsenzuflüsse stiegen auf 6,05 Milliarden XRP in 30 Tagen, ein Sieben-Monats-Hoch, doch die XRP-ETFs verzeichneten seit dem 14. Oktober keinen einzigen Zufluss.

Die Prognose für das Jahresende setzt den Basiskurs bei 1,42 Dollar und den Höchststand bei 1,93 Dollar an, laut crypto.news. Diese Zahlen wirken plausibel, bis man fragt, wer bereits zu niedrigeren Preisen gekauft hat, während der Chart tot aussah. Sechs Milliarden Coins auf Börsen, null ETF-Geld. Zwischen diesen beiden Fakten liegt eine stille Umverteilung, die der Kleinanleger erst bemerkt, wenn sie abgeschlossen ist.

Pepeto: Der Presale, den die XRP-Wale bereits auf dem Radar haben

Sechs Milliarden XRP wechseln die Hände, aber bei 82 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kann XRP den Kurs nicht mehr verzehnfachen. Genau das treibt informiertes Kapital in Projekte, die vor dem Listing bereits funktionieren. Pepeto gehört zu den wenigen, bei denen die Werkzeuge live sind, bevor eine Börse den Token listet.

Die Börse ist kein Plan, sie läuft bereits. PepetoSwap arbeitet mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent. Der Trader zahlt ausschließlich die Netzwerk-Gasgebühren. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar, auf PancakeSwap 2,50 Dollar und auf PepetoSwap null. Bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar summiert sich die Ersparnis auf 3.000 Dollar.

Die Bridge ist ebenfalls live. Sie sperrt Token auf einer Chain und prägt sie auf der anderen in unter 60 Sekunden, kostenlos, über fünf Chains hinweg. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar und können die Coins stundenlang sperren.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was das größte Risiko beseitigt, an dem die meisten Presales scheitern. Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin gebaut, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklungsteam.

Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar, und jede neue Stufe verkauft zu einem höheren Preis. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen in einer Phase ein, in der die meisten Trader fernblieben. Diese Art leiser Akkumulation zeigt sich immer vor den großen Kursanstiegen. Wer jetzt einsteigt, sichert sich ein Renditepotenzial, das die Milliarden-Coins nicht mehr bieten können.

Fazit

Die XRP Prognose beschreibt einen Coin, dessen Bewertung von 82 Milliarden Dollar den Raum für Vervielfachungen schließt. XRP war einmal günstig, und wer damals kaufte, baute echten Wohlstand auf. Dieselbe Chance spielt sich gerade bei Pepeto ab, wo über 10,38 Millionen Dollar einflossen, während der Markt wegsah. Wer heute über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich den Presale-Preis, bevor das Listing ihn vom Markt nimmt. Jede Stufe kostet mehr als die letzte, und das Fenster schließt sich mit jedem Tag.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Prognose für XRP im Oktober 2026?

Die Prognose sieht einen Basiskurs von 1,42 Dollar und ein Hoch von 1,93 Dollar für das Jahresende vor. Die entscheidende Marke liegt bei 1,34 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presale-Coins?

Pepeto betreibt eine live Börse, Bridge und Sicherheitsscanner vor dem Listing. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.