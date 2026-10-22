BNB News: 1,2 Milliarden Dollar verbrannt, doch der Kurs steht still - wer profitiert wirklich?

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BNB Chain hat am 19. Oktober Token im Wert von 1,197 Milliarden Dollar dauerhaft aus dem Umlauf entfernt, doch der Kurs bewegt sich kaum. Der 37. vierteljährliche Auto-Burn vernichtete 1.646.196 BNB in einer einzigen Transaktion. Die Gesamtversorgung sank auf 131,51 Millionen Token, doch BNB notiert bei 737 Dollar, rund 46 % unter seinem Allzeithoch.

Große Akteure schaffen durch Token-Burns Knappheit und profitieren, während der Preis für Kleinanleger flach bleibt. Das Muster wiederholt sich in jedem Zyklus, und die Gewinner sind nie diejenigen, die erst bei den Schlagzeilen reagieren. Was die BNB News wirklich bedeuten und wo das Gewinnpotenzial jetzt liegt, zeigt diese Analyse.

BNB News Oktober 2026: Was bedeutet der 1,2-Milliarden-Dollar-Burn?

BNB Chain führte am 19. Oktober seinen 37. vierteljährlichen Auto-Burn durch laut CoinAlert News. Die Operation entfernte 1.646.196,44 BNB im Wert von rund 1,197 Milliarden Dollar. Die Gesamtversorgung fiel auf 131.512.085 Token, Ziel des Programms sind 100 Millionen. Der vorherige Burn im Juli vernichtete 1,62 Millionen BNB im Wert von 931,7 Millionen Dollar, und die Burns werden mit steigendem Preis jedes Quartal wertvoller.

BNB notiert am 21. Oktober bei 736,87 Dollar, ein Plus von 1,4 % in 24 Stunden laut Bybit. Die Marktkapitalisierung liegt bei 96,89 Milliarden Dollar auf Rang 4.

CoinDCX sieht BNB im Oktober bei einem Ziel von 740 Dollar innerhalb einer Spanne von 700 bis 770 Dollar. Die 708,64 Dollar vom 15. Oktober markieren den Boden, den Käufer verteidigen müssen. Ein Bericht von Mercuryo zeigt, dass Transfers über 10.000 Dollar 66,2 % des Stablecoin-Werts auf der Chain ausmachen. Die monatlich aktiven Adressen erreichten im September 22,7 Millionen, ein Zeichen echter Nutzung. Das Allzeithoch steht bei 1.369 Dollar.

Milliarden werden verbrannt, das Netzwerk wächst, doch der Preis kriecht. Wer dieses Muster kennt, weiß, dass die wirklichen Gewinne nicht bei den Großen entstehen, sondern bei Projekten, die noch niemand auf dem Schirm hat.

Warum sammelt Pepeto über 10,38 Millionen Dollar ein, während BNB wartet?

BNB verbrennt Milliarden, doch von 737 auf 770 Dollar sind 4 % Potenzial. Solide, aber kein Vermögensaufbau. Wer die gleiche Energie in ein Projekt steckt, das noch bei Bruchteilen eines Cents steht und bereits eine funktionierende Börse betreibt, spielt ein anderes Spiel.

Pepeto ist aktuell für 0,000000188 Dollar zugänglich, und das Projekt erreichte diesen Punkt, indem es zuerst die Werkzeuge baute und danach um Aufmerksamkeit bat. Was Pepeto von anderen Projekten unterscheidet, ist die bereits aktive Börse. PepetoSwap erhebt auf jeden Trade null Gebühren. Wer denselben Swap über 1.000 Dollar auf Uniswap ausführt, zahlt 3 Dollar, auf PancakeSwap sind es 2,50 Dollar. Auf PepetoSwap kostet derselbe Trade nur die Gasgebühr, sonst nichts. Bei 200 Trades über jeweils 5.000 Dollar erreicht die Ersparnis 3.000 Dollar. Ersparnisse in dieser Größe bleiben nicht lange unbemerkt, und dort zeigen sich echte Nutzer.

Die Person, die den ersten Pepe Coin gebaut hat, steht hinter diesem Projekt. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract in einem vollständigen Audit geprüft und die gesamte Codebasis verifiziert, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde. Damit fällt genau das Risiko weg, das die meisten frühen Projekte am Ende scheitern lässt.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale. Jede Phase verkauft sich zu einem höheren Preis als die vorherige, und wenn sie voll ist, öffnet sie sich nicht erneut. Der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem Listing-Preis ist das Gewinnpotenzial, das nur für aktuelle Käufer existiert. Pepeto zu diesem Preis erinnert an den Einstieg, den BNB-Besitzer einst bei 10 Dollar hatten, bevor die Masse kam.

Fazit

Die BNB News zeigen ein Netzwerk, das Milliarden verbrennt, doch von 737 Dollar aus vervielfacht sich nichts. Pepeto bietet drei fertige Produkte, ein bestätigtes Listing und einen Presale, der noch zum Frühpreis offen steht. Das Gewinnpotenzial liegt im Abstand zwischen Presale-Preis und Listing, ein Fenster, das sich mit jeder gefüllten Runde verkleinert. Der Platz auf der offiziellen Pepeto-Website schließt sich Phase für Phase. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Preis, den spätere Käufer nicht mehr bekommen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die aktuellen Daten für BNB im Oktober 2026?

BNB notiert bei 737 Dollar nach dem 37. Burn, der 1,65 Millionen Token im Wert von 1,2 Milliarden Dollar vernichtete. CoinDCX sieht das Monatsziel bei 740 Dollar.

Ist Pepeto ein starker Presale in diesem Markt?

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar angezogen, die Börse PepetoSwap läuft gebührenfrei, und das Listing steht bevor. Alle Informationen gibt es auf der offiziellen Pepeto-Website.