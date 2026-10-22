Die Siemens-Energy-Aktie versucht nach dem Bruch einer entscheidenden Unterstützung die Gegenbewegung. Am Mittwoch steigt der Kurs um +2,55% auf 133,64 €. Damit testet der Energietechnik-Titel die Nackenlinie einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Während das Kursmuster vor weiteren Verlusten warnt, liefern die bullischen Divergenzen erste Hoffnung auf einen Turnaround. Chartanalyse zur Siemens-Energy-Aktie Die Schulter-Kopf-Schulter-Formation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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