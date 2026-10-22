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Die wichtigste Meldung am 21. Oktober ist nicht Bitcoin, nicht Ethereum, sondern Zcash, das innerhalb weniger Wochen in die Top 10 gestürmt ist, mit einer Marktkapitalisierung von 21,4 Milliarden Dollar. Die globale Krypto-Marktkapitalisierung erreicht 2,88 Billionen Dollar. Bitcoin notiert bei 82.702 Dollar, Ethereum bei 2.449 Dollar. Solana aktiviert heute sein Alpenglow-Upgrade. Doch hinter den Krypto News lenken institutionelle Akteure Kapital gezielt in ausgewählte Sektoren, während bestimmte Projekte absichtlich unter dem Radar bleiben.

Welche Meldungen bewegen den Kryptomarkt am 21. Oktober?

Privacy-Coins erleben einen Ausbruch, der selbst erfahrene Trader überrascht. Zcash hat laut DailyCoin die Top 10 nach Marktkapitalisierung erreicht. Monero stieg in sieben Tagen um 17 % auf kurzzeitig 626 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen den Kurs auf 572 Dollar drückten. PEPE legte innerhalb von 24 Stunden um 9 % zu. Das Kapital konzentriert sich auf enge Marktsegmente, während Bitcoin und Ethereum kaum vom Fleck kommen.

Solana aktiviert heute Alpenglow, laut Namecoinnews die größte Konsensänderung seit dem Start 2020. Der neue Votor-Mechanismus ersetzt TowerBFT und senkt die Transaktionsbestätigung auf rund 150 Millisekunden, verglichen mit bisher 12,8 Sekunden. Die Validatorkosten sollen um rund 60 % sinken, und der Blockspace, den Abstimmungstransaktionen bisher belegten, wird für echte Nutzer frei. Der Fear and Greed Index steht bei 63, ein deutlicher Wechsel von Angst zu Gier seit der vergangenen Woche.

Bitcoin hält sich über 82.000 Dollar, während die Spot-Bitcoin-ETFs am Montag 23,2 Millionen Dollar anzogen. Ethereum handelt bei 2.449 Dollar nach einem Short-Squeeze von 27 Millionen Dollar, doch die ETH-Spot-ETFs verloren im gleichen Zeitraum 26,1 Millionen Dollar. Das Geld fließt selektiv, nicht breit.

Große Fonds bewegen sich in Projekten, die sie bewusst aus den Schlagzeilen heraushalten, bis sie ihre Positionen aufgebaut haben. Wer als Privatanleger nur den Nachrichten folgt, kauft in der Regel erst dann ein, wenn die frühen Gewinne bereits verteilt sind. Die Frage hinter den heutigen Krypto News lautet, welche Gelegenheit die meisten Anleger gerade übersehen.

Warum taucht Pepeto in den heutigen Schlagzeilen immer wieder auf?

Trader setzen gleichzeitig auf zwei Szenarien. Sie setzen darauf, dass der Markt steigt, und sie setzen darauf, dass sie den richtigen Coin dafür gewählt haben. Die meisten landen in Token, deren Bewertung die guten Nachrichten bereits eingepreist hat. Pepeto hat alle seine Gewinne noch vor sich.

Was dieses Projekt von jedem anderen Presale unterscheidet, ist die Lösung eines Problems, das in einem steigenden Markt immer größer wird. Neue Token fluten den Markt, Betrugsversuche nehmen zu, und der durchschnittliche Käufer hat keine Möglichkeit, einen Vertrag vor dem Kauf zu prüfen. Der Sicherheitsscanner von Pepeto übernimmt genau diese Aufgabe.

Er führt 42 Prüfungen durch, testet einen echten Kauf und Verkauf und blockiert jeden Handel, der unter dem Schwellenwert für Sicherheit liegt. Ein Scan hat einen Honeypot mit einer Bewertung von 6 erkannt und die Order sofort gestoppt.

PepetoSwap arbeitet mit einer Gebühr von 0,00 % auf jeden Tausch. Eine Order über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap 300 Dollar und auf PancakeSwap 250 Dollar, auf PepetoSwap kostet sie nichts. Die Plattform ist aktiv und wurde mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in diesen Presale bei einem Preis von 0,000000188 Dollar geflossen. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start der Presale geprüft und verifiziert, sodass Käufer sich auf eine vollständig auditierte Grundlage verlassen können. Das Team umfasst die Person, die den ersten Pepe-Coin erschaffen hat. Das ist kein Plan auf Papier, denn jedes Werkzeug ist aktiv und wird bereits genutzt. Jede Phase verkauft zu einem höheren Preis als die vorherige. Deshalb zeigt die Suche nach dem besten Presale immer wieder auf Pepeto.

Geben die heutigen Krypto News Tradern ein klares Signal?

Zcash und Solana liefern Schlagzeilen, doch beide sind bereits bewertet. Ein Presale-Einstieg mit drei funktionierenden Werkzeugen und einer ausstehenden Listung eröffnet ein Renditepotenzial, das kein etablierter Coin mehr bieten kann. Das Kapital, das in jeder Phase fließt, zeigt, dass die Käufer dort nicht spekulieren, sondern kalkulieren. Wer heute einsteigt, sichert sich eine Position, die nach der Listung unwiderruflich geschlossen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was ist das wichtigste Marktereignis am 21. Oktober 2026?

Zcash hat die Top 10 erreicht mit 21,4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Solana aktiviert sein Alpenglow-Upgrade, das die Transaktionsbestätigung auf 150 Millisekunden senkt und die Validatorkosten um 60 % reduziert.

Warum erscheint Pepeto neben großen Coins?

Pepeto ist der am schnellsten wachsende Presale dieses Monats, mit über 10,38 Millionen Dollar Kapitalzufluss und aktiven Werkzeugen auf der offiziellen Pepeto-Website, während der restliche Markt auf Richtungssignale wartet.