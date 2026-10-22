Ethereum Prognose: 27 Millionen Dollar an Shorts liquidiert, doch wer profitiert wirklich?

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In nur einer Stunde wurden am 21. Oktober 27,21 Millionen Dollar an ETH-Positionen liquidiert, und 79 Prozent der Verluste trafen die Short-Seite. Die Ethereum Prognose zeigt eine Erholung auf $2.464, ein Plus von 3,4 Prozent in 24 Stunden, während institutionelle Anleger seit fünf Tagen in Folge Kapital aus den Spot-ETH-ETFs abziehen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 300 Milliarden Dollar, und ein Anstieg auf $2.800 erfordert eine Rally von über 14 Prozent. Die großen Fonds steuern die Richtung, Privatanleger lesen die Signale zuletzt, und das kluge Kapital fließt bereits in eine Ecke des Marktes, die noch keine Schlagzeile erreicht hat.

Ethereum Prognose Oktober 2026: Short Squeeze, ETF-Abflüsse und die Frage nach $2.800

ETH handelt am 21. Oktober bei $2.464 nach einer Erholung von einem Tagestief bei $2.375, wie CoinDesk berichtet. Ein Short Squeeze liquidierte 27,21 Millionen Dollar innerhalb einer Stunde, 79 Prozent davon auf der Short-Seite. Das Tageshoch erreichte $2.477, und das offene Interesse am Derivatemarkt liegt bei 44 Milliarden Dollar, was die nächste Liquidationswelle jederzeit auslösen könnte.

Spot-ETH-ETFs verzeichnen laut Coinotag seit fünf Handelstagen Abflüsse, allein in der vergangenen Woche $129,4 Millionen. BlackRocks ETHA verlor in der Woche davor $477 Millionen, der stärkste Abfluss seit Dezember 2025. Das Allzeithoch liegt bei $4.953, ETH steht 50 Prozent darunter, und BitMine kaufte trotzdem 17.362 ETH für $46,82 Millionen.

Changelly erwartet für Oktober $2.650 bis $3.050, CoinEdition sieht $2.800 als erstes Ziel. Die großen Akteure sammeln leise ein, während Privatanleger auf der Short-Seite liquidiert werden. ETH braucht bei 300 Milliarden Marktkapitalisierung Milliarden an frischem Kapital für wenige Prozent Bewegung, und genau das macht den Unterschied zu Projekten, die noch vor ihrem ersten Listing stehen.

Pepeto: Börse und Cross-Chain-Bridge vor erwartetem Binance-Listing

ETH braucht Milliarden an neuem Kapital für ein paar Prozent Bewegung, aber ein Presale vor dem Listing braucht nur einen Bruchteil davon, damit sich der Einstieg vervielfacht. Genau dieses Verhältnis hat in jedem Zyklus die größten Gewinner hervorgebracht.

Pepeto wurde genau für diesen Ansatz entwickelt und gibt Haltern eine vollständige Börse, bevor das Listing überhaupt beginnt. PepetoSwap ermöglicht es Meme-Token-Tradern, direkt zu handeln, ohne den Umweg über externe Plattformen. Die Cross-Chain-Bridge verbindet Wallets aus anderen Netzwerken, damit Kapital dorthin fließt, wo die frühe Gelegenheit liegt, nicht dorthin, wo die Masse bereits angekommen ist. Jede neue Blockchain, die sich anbindet, bringt mehr Handelsvolumen auf die Börse und mehr Nachfrage nach dem Token.

Diese wachsende Nachfrage zeigt, warum Späteinsteiger bei vergleichbaren Projekten in der Vergangenheit den höchsten Preis für die geringsten Gewinne bezahlt haben. Die Börse und die Bridge arbeiten als ein System zusammen: PepetoSwap erzeugt die Aktivität und die Bridge erweitert den Zugang. Dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass das Angebot knapper wird, wenn das erwartete Binance-Listing näher rückt. Wer sich jetzt beim Presale-Preis von $0,000000188 positioniert, sichert sich den Einstieg innerhalb dieses Systems, bevor das Listing den Handel eröffnet und das Renditepotenzial des frühen Einstiegs greifbar wird.

Der Pepe-Mitgründer hinter diesem Projekt hat die Kombination aus Meme-Energie und echten Handelswerkzeugen geschaffen. Bei vergleichbaren Projekten im letzten Zyklus erschloss diese Mischung ein Renditepotenzial, das aus kleinen Einstiegen die größten Gewinne des gesamten Marktes machte. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, das bedeutet, dass die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales einer unabhängigen Sicherheitsprüfung unterzogen wurde. Das erwartete Binance-Listing macht dieses Projekt zu einer Konstellation, die der Kryptomarkt selten innerhalb eines Zyklus hervorbringt. Die Wallets, die jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website einsteigen, gehören zu denen, die das Muster als Erste erkannt haben.

Fazit

Die Ethereum Prognose bestätigt, dass dieser Markt diejenigen belohnt, die sich positionieren, bevor die Schlagzeilen erscheinen. Der Pepe-Mitgründer hinter Pepeto hat Meme-Energie mit einer echten Börse und einer Cross-Chain-Bridge kombiniert, und das erwartete Binance-Listing ergänzt ein Projekt mit dem Renditepotenzial, das vergleichbare Konstellationen im letzten Zyklus gezeigt haben. Wer sich jetzt positioniert, sichert sich den Presale-Preis, der mit dem Listing endet, und genau dort liegt das Potenzial, das ETH mit 300 Milliarden Marktkapitalisierung nicht mehr bieten kann. Wer wartet, zahlt den Listingpreis, und der Unterschied zwischen beiden ist das, was diesen Zyklus definiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was erwarten Analysten für ETH im Oktober 2026?

ETH handelt bei $2.464 nach einem Short Squeeze von 27,21 Millionen Dollar. Analysten sehen $2.800 als Ziel bei Unterstützung von $2.375.

Warum zieht Pepeto Aufmerksamkeit auf sich?

Weil Pepeto eine funktionierende Börse und Cross-Chain-Bridge vor einem erwarteten Binance-Listing bietet und der Presale zu über 90 Prozent ausgeschöpft ist. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.