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Dow Jones News
22.10.2026 07:27 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Verluste querbeet - Seoul und Hongkong sehr schwach

DJ MÄRKTE ASIEN/Verluste querbeet - Seoul und Hongkong sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag auf breiter Front bergab. Durchwachsen ausgefallene Quartalsergebnisse von US-Technologieunternehmen können die Bedenken vieler Börsianer im Hinblick auf die Rentabilität der massiven Investitionen in künstliche Intelligenz nicht beruhigen. Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Der Halbleiterausrüster Lam Research wartete derweil mit einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose auf. Dazu kommen als Belastungsfaktoren die auf dem hohen Niveau wieder steigenden Ölpreise vor dem Hintergrund der andauernden Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus, auch wenn dort die Durchfahrten zuletzt wieder zunahmen.

Am härtesten trifft die wieder dominierende Verkaufsstimmung bei Halbleiter- und KI-Aktien die Börse im koreanischen Seoul. Der Kospi sackt um 3,5 Prozent ab. Dass die koreanische Notenbank den Leitzins mit 3,0 Prozent nach zwei vorangegangenen Zinserhöhungen diesmal unverändert ließ, wurde so erwartet und sorgt für keinen Impuls.

In Hongkong rutscht der HSI um 2,9 Prozent ab. Tokio hält sich etwas besser, der breite Topix büßt 0,7 Prozent ein. In Shanghai geht es um 0,9 Prozent nach unten, Hier sprechen Marktteilnehmer auch von schwindenden Hoffnungen, auf umfangreiche Konjunkturmaßnahmen Pekings. In Sydney kommt der Leitindex um 0,4 Prozent zurück.

Unter den Chipherstellern verlieren Samsung Electronics und SK Hynix je über 4 Prozent, die japanischen Advantest 5,2, Kioxia 5,6 und Murata Manufacturing 4,8 oder die taiwanische TSMC 1,0 Prozent. In Hongkong geht es für SMIC um 4,8 Prozent nach unten. Verkauft wird auch die Aktie des japanischen Technologieinvestors Softbank Group, sie verbilligt sich um 5,6 Prozent.

Zum kräftigen Minus in Hongkong tragen die sehr schwach im Markt liegenden Schwergewichte bei. Für Alibaba geht es um 5,9 Prozent südwärts, nachdem die Regierung zu einer stärkeren Qualitätskontrolle aufgerufen hat. Das trifft auch JD.com (-4,7%), Meituan (-4,2%) und Tencent (-3,4%) sowie weitere Technologietitel.

Unterdessen soll das chinesische KI-Startup DeepSeek laut einem Bloomberg-Bericht in einer jüngsten Finanzierungsrunde umgerechnet rund 15 Milliarden Dollar eingesammelt haben. Zu den Investoren soll neben Tencent auch der Batteriehersteller CATL gehören. Für die Aktie geht es um 5,8 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen gerade erst mit seinen Quartalszahlen nicht hatte überzeugen können. Daneben belastet der Tesla-Ausblick. Die Finanzierung könnte dazu beitragen, die Ressourcenlücke von DeepSeek zu den US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic zu verringern.

Verluste verzeichnen auch die Aktien anderer Tesla-Zulieferer nach dem vorsichtigen Ausblick des Elektroautobauers für die Bereiche Robotik und Chipfertigung. In Seoul geben die Kurse der Batteriehersteller LG Energy Solution und Samsung SDI um 6,0 Prozent nach, in Tokio Panasonic um 4,9 Prozent.

In Sydney verbilligen sich Fortescue um 4,0 Prozent auf ein 16-Monats-Tief, nachdem die Eisenerzlieferungen des Bergbauunternehmens im ersten Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben sind. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %     % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.792,20  -0,4      +0,9      07:00 
Topix 500 (Tokio)     3.137,91  -0,7     +18,0      08:00 
Kospi (Seoul)       5.537,25  -3,5     +31,4      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   22.971,93  -2,9     -10,4      10:00 
Shanghai-Composite     3.679,86  -0,9      -7,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.424,37  -0,3     +16,7      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.403,29  +1,4     -37,6      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.605,33  +0,2      -4,5      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %     00:00    Mi, 09:21 % YTD 
EUR/USD           1,1243  +0,1     1,1232     1,1222  -4,3 
EUR/JPY           177,31  -0,2     177,62     177,45  -3,6 
EUR/GBP           0,8391  +0,1     0,8384     0,8388  -3,7 
USD/JPY           157,71  -0,3     158,13     158,12  +0,7 
USD/KRW          1.322,75  -0,3    1.326,71    1.324,07  -8,2 
USD/CNY           6,6742  -0,0     6,6758     6,6783  -4,6 
USD/CNH           6,6737  0,0     6,6737     6,6770  -4,3 
USD/HKD           7,8457  -0,0     7,8469     7,8477  +0,8 
AUD/USD           0,7012  -0,2     0,7027     0,7021  +5,1 
NZD/USD           0,5687  -0,2     0,5700     0,5683  -1,2 
BTC/USD          82.729,41  -2,3   84.635,97    82.724,33  -5,7 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           98,59  +1,5      1,44      97,15 
Brent/ICE          110,84  +1,9      2,02     108,82 
 
Metalle           zuletzt +/- %    +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.090,38  -1,2     -50,00    4.140,38 
Silber            56,32  -2,9     -1,65      57,97 
Platin           1.591,14  -2,3     -37,27    1.628,41 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

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October 22, 2026 00:54 ET (04:54 GMT)

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