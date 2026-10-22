EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

THE NAGA GROUP AG ERZIELT IM DRITTEN QUARTAL 2026 WEITGEHEND STABILEN UMSATZ UND ERHÖHT MARKETINGINVESTITIONEN MIT BLICK AUF GEPLANTE PRODUKTEINFÜHRUNGEN



22.10.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





THE NAGA GROUP AG ERZIELT IM DRITTEN QUARTAL 2026 WEITGEHEND STABILEN UMSATZ UND ERHÖHT MARKETINGINVESTITIONEN MIT BLICK AUF GEPLANTE PRODUKTEINFÜHRUNGEN

Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 bei EUR 12,7 Mio. nach EUR 13,3 Mio. im Vorquartal; Nettoumsatz steigt um 2,2 % auf EUR 12,1 Mio.

EBITDA im dritten Quartal bei EUR 1,35 Mio. nach EUR 2,24 Mio. im Vorquartal aufgrund saisonaler Umsatzeffekte und einer gezielten Ausweitung der Marketinginvestitionen um 32 % im Vorfeld geplanter Produkteinführungen im vierten Quartal

Operative Kundenkennzahlen entwickeln sich weiter positiv: Zahl der erstmals einzahlenden Kunden steigt um 4,4 %, Kundeneinzahlungen um 4,8 % und Conversion Rate verbessert sich von 7,3 % auf 7,8 %

EBITDA der ersten neun Monate 2026 erreicht EUR 5,9 Mio. und übertrifft damit bereits das EBITDA von EUR 3,7 Mio. für das Gesamtjahr 2025

Hamburg, 22. Oktober 2026 - The NAGA Group AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A41YCM0 ), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp "Naga One", hat im dritten Quartal 2026 einen weitgehend stabilen Konzernumsatz erzielt. Gleichzeitig weitete das Unternehmen seine Marketinginvestitionen aus, um die Kundenakquise zu intensivieren und die für das vierte Quartal geplanten Produkteinführungen vorzubereiten. Der Konzernumsatz belief sich auf EUR 12,7 Mio. nach EUR 13,3 Mio. im Vorquartal, während der Nettoumsatz um 2,2 % auf EUR 12,1 Mio. stieg. Das EBITDA blieb mit EUR 1,35 Mio. positiv, lag jedoch unter dem Vorquartalswert, bedingt durch saisonale Umsatzeffekte und eine gezielte Ausweitung der Marketinginvestitionen um 32 %. Die operativen Kennzahlen zur Kundenakquise und zu den Kundeneinzahlungen entwickelten sich im Berichtszeitraum weiter positiv. Sowohl die Zahl der erstmals einzahlenden Kunden als auch die Conversion Rate und die Kundeneinzahlungen legten zu. Dies unterstreicht die Ausrichtung des Konzerns auf die Gewinnung und langfristige Bindung aktiver Kunden.



Octavian Patrascu, CEO von The NAGA Group AG: "Unser Umsatz entwickelte sich im dritten Quartal weitgehend stabil, während wir beim Nettoumsatz und bei wichtigen operativen Kundenkennzahlen Zuwächse verzeichneten. Das niedrigere EBITDA spiegelt saisonale Effekte und unsere bewusste Entscheidung wider, die Marketinginvestitionen im Vorfeld des vierten Quartals zu erhöhen. Mit der geplanten Einführung von NAGA One und gezielten Investitionen in die Kundenakquise schaffen wir die Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase."



Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 Der Konzernumsatz belief sich im dritten Quartal 2026 auf EUR 12,7 Mio. nach EUR 13,3 Mio. im Vorquartal. Der Nettoumsatz erhöhte sich im Quartalsvergleich um 2,2 % auf EUR 12,1 Mio. Das EBITDA erreichte EUR 1,35 Mio. nach EUR 2,24 Mio. im zweiten Quartal. Die EBITDA-Marge lag entsprechend bei 10,6 % nach 16,8 % im Vorquartal. Maßgeblich für den Rückgang waren saisonale Umsatzeffekte sowie die um 32 % gestiegenen Marketingaufwendungen. Mit der gezielten Ausweitung der Marketingaktivitäten intensivierte NAGA die Kundenakquise und die Vorbereitungen für die im vierten Quartal geplanten Produkteinführungen. In den ersten neun Monaten 2026 erwirtschaftete NAGA einen Konzernumsatz von EUR 40,5 Mio. und ein EBITDA von EUR 5,9 Mio. Damit übertraf das EBITDA bereits nach neun Monaten den für das Gesamtjahr 2025 ausgewiesenen Wert von EUR 3,7 Mio. Trotz rückläufiger Neuregistrierungen stieg die Zahl der Kunden, die erstmals eine Einzahlung tätigten, im Quartalsvergleich um 4,4 % auf 5.345. Gleichzeitig verbesserte sich die Conversion Rate von 7,3 % auf 7,8 %. Die Kundeneinzahlungen erhöhten sich um 4,8 % auf EUR 23,6 Mio., während das Handelsvolumen um 52 % auf EUR 57,8 Mrd. zulegte.



Strategische Entwicklung und Ausblick NAGA hat ihre Plattform und die Funktionen zur Kundenbindung im dritten Quartal weiterentwickelt. Im Mittelpunkt des vierten Quartals steht die geplante Einführung von NAGA One, einer integrierten Anwendung für Trading, Investments, Kryptowährungen und Zahlungsdienste. Die erhöhten Marketinginvestitionen dienen der Kundenakquise und der Vorbereitung der Markteinführung. Darüber hinaus plant NAGA, ihr Kryptowährungsangebot auszubauen und die Social-Trading-Funktionen weiterzuentwickeln. Im Oktober gewann NAGA mit Presto und MDream zwei neue strategische Investoren. Die Finanzierung über eine Wandelanleihe im Volumen von USD 8 Mio. erweitert den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns. Darüber hinaus soll die Expertise der Investoren in den Bereichen Handelsinfrastruktur, Zahlungsverkehr und digitale Vermögenswerte die weitere Geschäftsentwicklung unterstützen.



Earnings Call CEO Octavian Patrascu wird die vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 heute, am 22. Oktober 2026, um 15:00 Uhr MESZ im Rahmen eines Earnings Webcast/Calls erläutern. Die Präsentation findet in englischer Sprache statt. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig zur Teilnahme am Earnings Webcast/Call unter: The NAGA Group - Earnings Call: Vorläufige Q3 2026 Ergebnisse .



Nicht-IFRS-Kennzahlen Diese Mitteilung enthält Nicht-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA"). Sie werden von der Geschäftsleitung zur Leistungsmessung, für die strategische Planung und Prognosen verwendet und können von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Marktteilnehmern als zusätzliche Messgrößen für die operative und finanzielle Leistung herangezogen werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente. Sie sind kein Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse und keine Alternative zu Leistungs- oder Liquiditätskennzahlen nach IFRS.



Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Begriffe wie "erwarten", "anstreben", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen" oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. The NAGA Group AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Über NAGA NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



Investor-Relations-Kontakt The NAGA Group AG

Octavian Patrascu

CEO

ir@naga.com



22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News