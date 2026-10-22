NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe unbestreitbar stark abgeschnitten und auf den ersten Blick durch die Bank positiv überrascht, schrieb Charles Brennan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Geschäftsentwicklung unterstreiche die Dynamik der Cloud-Transformation und entkräfte die Sorgen vor einer KI-Disruption des Kerngeschäft. Für die zuletzt gut gelaufenen Aktien sei allerdings keine Trendumkehr in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007164600
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