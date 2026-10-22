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WKN: A1W0K6 | ISIN: SE0005249570 | Ticker-Symbol: GE4B
Berlin
30.12.25 | 08:08
0,194 Euro
-1,02 % -0,002
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BINERO GROUP AB Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BINERO GROUP AB 5-Tage-Chart
GlobeNewswire (Europe)
22.10.2026 08:00 Uhr
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Binero Group AB: Binero Group AB Q3 Trading Update

Ett starkare resultat ger tillförsikt inför framtiden. Utvecklingen till och med september visar att vårt målmedvetna arbete för ett mer fokuserat, lönsamt och skalbart Binero fortsätter att ge resultat.

Finansiell sammanställning Q3

Koncernrapport över Q3 (Management accounts)

MSEKYtd Sep 2026Ytd Sep 2025LTM2025 FY
Omsättning407,2356,1530,6479,5
Bruttovinst172,1139,3224,2191,44
Bruttomarginal42 %39 %42 %40 %
EBITDA28,314,537,423,6
EBITDA i procent av omsättning7 %4 %7 %5 %
Justerad EBITA (fotnot)12,25,314,57,6
Transaktions-, omstrukturerings- och extraordinära kostnader-3,1-15,5-34,9-47,3
TILLGÄNGLIG LIKVIDITET55,262,455,284,7

Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida - finansiella rapporter.

VD har ordet

Ett starkare resultat ger tillförsikt inför framtiden
Utvecklingen till och med september visar att vårt målmedvetna arbete för ett mer fokuserat, lönsamt och skalbart Binero fortsätter att ge resultat. Koncernens omsättning uppgick under årets första nio månader till 407,2 Mkr och vi nästintill fördubblade vår EBITDA till 28,3 Mkr (14,5 Mkr). EBITDA marginalen förbättrades från 4 till 7 procent. Samtidigt ökade de återkommande intäkterna (ARR) med 14 procent till 407 Mkr. Resultatutvecklingen visar att våra prioriteringar inom kostnader, organisation, integration och intäktskvalitet ger mätbar effekt. Utvecklingen är särskilt tydlig inom Hospitality- och Healthcare vertikalerna och vårt affärsområde Connected, där EBITDA ökat med 41 procent jämfört med föregående år. Cloud fortsatte
samtidigt att växa och ökade omsättningen med 14 procent. Det visar styrkan i vår nordiska affärsmodell och i kombinationen av våra tre affärsområden Cloud, Managed och Connected Services. Samtidigt ser vi fortsatt förbättringspotential inom såväl takten vi konverterar vår försäljningspipeline som marginalförstärkning, och arbetet med att stärka lönsamheten i samtliga delar av koncernen fortsätter med oförminskad kraft.

Från struktur och integration till kommersiell framgång
Efter flera år av förvärv, integration och renodling har Binero en bred nordisk plattform och ett starkare erbjudande. Med förvärvet av datacenterfastigheten i Vallentuna, den fördjupade närvaron i Norge och integrationen av Hibox har vi nu bättre förutsättningar att växa inom områden med långsiktigt ökande efterfrågan. Den kommersiella aktiviteten har ökat efter
sommaren, med ett fortsatt fokus på våra prioriterade vertikaler Healthcare och Hospitality. Det ger oss tillförsikt, samtidigt som vi vet att en stark försäljningspipeline och signerad orderbok måste omsättas i leverans, intäkter och lönsamhet.

Återkommande intäkter skapar stabilitet
Ökade återkommande intäkter stärker förutsägbarheten, kundrelationerna och förutsättningarna för långsiktigt bättre marginaler. Att de ökade trots lägre total omsättning visar att kvaliteten i intäktsbasen fortsätter att förbättras. För oss handlar skalbarhet inte enbart om att växa omsättningen. Det handlar om att växa på rätt sätt, med tjänster och lösningar som kan levereras effektivt, återkommande och med tydligt kundvärde.

Tillförsikt, kombinerad med fortsatt disciplin
Utvecklingen till och med september ger oss tillförsikt. Resultatet och EBITDA marginalen har förbättrats samtidigt som de återkommande intäkterna har fortsatt att öka. Omsättningsutvecklingen visar samtidigt att vi behöver öka försäljningstakten, förbättra konverteringen och säkerställa att investeringar och förvärv bidrar fullt ut till koncernens resultat, men
som tidigare; vi vill och vi kan mer.

Om Binero Group

Binero Group erbjuder tekniska tjänster för företag och organisationer i Norden.
Binero Group har en stark kundbas och en bred portfölj av tjänster inom tekniska lösningar, avancerade interaktiva informations- och underhållstjänster, molntjänster, drift samt ett miljöcertifierat datacenter. Binero Group har en ambitiös tillväxtstrategi och den utveckling som sker i Sverige och Europa, där efterfrågan på europeiska molntjänster ökar, ger Binero ett utmärkt utgångsläge för tillväxt.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Rydström, CEO Binero Group AB
Telefon: +46 736 60 64 44
E-post: annika.rydstrom@binero.com
binero.com

Denna information är sådan information som Binero Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-22 08:00 CEST.

© 2026 GlobeNewswire (Europe)
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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