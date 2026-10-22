Die IBM-Aktie hat am Mittwoch einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Um +3,94% ging es auf 251,46 US$ nach oben. Nach Börsenschluss lieferte der Technologiekonzern zudem überraschend starke Quartalszahlen. Der Umsatz übertraf die Erwartungen, während der Nettogewinn um +26% zulegte. Besonders erfreulich: Auch der freie Cashflow wächst wieder deutlich. Allerdings steckt hinter dem Gewinnanstieg eine Besonderheit, die Anleger kennen sollten. Ist die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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