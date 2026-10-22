Die Deutsche-Telekom-Aktie gerät erneut unter Druck. Am Mittwoch verlor das DAX-Papier -0,86% auf 25,50 €, während der US-Konkurrent AT&T an der Wall Street sogar rund -6% einbüßte. Dabei hatte AT&T mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Der entscheidende Schwachpunkt waren jedoch die Neukundenzahlen. Für T-Mobile US und damit die Deutsche Telekom ist das ein Warnsignal. Gleichzeitig sehen Analysten weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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