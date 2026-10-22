Die Rocket-Lab-Aktie versucht nach dem jüngsten Kurseinbruch eine Gegenbewegung. In der laufenden Woche gewinnt der Raumfahrt-Titel +5,57% auf 53,67 US$. Zuvor wurde jedoch die Nackenlinie einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation durchbrochen. Während dieses Muster weitere Verluste signalisiert, eröffnet das Elliott-Wellen-Szenario weiterhin eine langfristige Aufwärtsperspektive. Chartanalyse zur Rocket-Lab-Aktie Im Wochenchart ist eine ausgeprägte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de