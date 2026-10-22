Die 9-Monatszahlen von Mensch und Maschine Software SE (MuM) zeigen Licht und Schatten. Dem temporären Gegenwind aus dem Autodesk-Geschäft stehen die positive Dynamik im MuM-Software-Geschäft, ein starker Cashflow sowie eine optimierte Kostenbasis gegenüber. Schon das laufende vierte Quartal soll die Rückkehr zu alter Stärke zeigen. An der mittelfristigen Ergebnisverdopplung bis 2030 hält der CAD/CAM/BIM-Spezialist aus Oberbayern fest. Friedrich Vorwerk wieder Richtung 100,00 EUR. Erster Schritt: Prognose hoch, erledigt. Zweiter… Aroundtown greift bei LEG Immobilien zu. Begründung ist spannend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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