Der DAX dürfte heute Morgen etwas schwächer in den Handel starten. Die Anleger befinden sich derzeit auf einer Gefühlsachterbahn zwischen überzeugenden Quartalszahlen und wachsenden Zweifeln an der Zukunft des KI-Booms. Während Meta und SAP mit ihren Geschäftsergebnissen die Erwartungen übertreffen konnten, sorgen die weiterhin gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz für zunehmende Skepsis. Die entscheidende Frage bleibt, wie und wann sich diese Milliardeninvestitionen tatsächlich in nachhaltige Gewinne verwandeln lassen.

An den asiatischen Börsen führte diese Unsicherheit erneut zu Gewinnmitnahmen bei Technologie- und Halbleiterwerten. Die Anleger honorieren zwar das Wachstum, stellen aber zunehmend die Rentabilität der Investitionen infrage. Gute Quartalszahlen allein reichen inzwischen nicht mehr aus, um die hohen Bewertungen zu rechtfertigen. Die Unternehmen müssen beweisen, dass aus dem KI-Boom auch ein dauerhaft profitables Geschäftsmodell wird.

Für den deutschen Aktienmarkt liefern die Zahlen von SAP zunächst positive Impulse. Der Walldorfer Softwarekonzern konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn überzeugen. Allerdings zeigen die vorsichtigeren Aussagen zum wichtigen vierten Quartal, dass selbst erfolgreiche Technologieunternehmen die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zunehmend spüren. Enttäuschung herrscht dagegen bei Tesla. Die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Ergebnisse verdeutlichen, dass die Konsumzurückhaltung inzwischen auch bei großen internationalen Konzernen deutliche Spuren hinterlässt.

Zusätzlichen Gegenwind liefern die weiter steigenden Energiepreise. Mit einem Brent-Ölpreis von rund 112 US-Dollar je Barrel bleibt die angespannte Lage im Nahen Osten ein erheblicher Risikofaktor für Inflation und Unternehmensgewinne. Die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Ukrainekriegs treten angesichts der unmittelbaren Belastungen durch die Energiepreise vorerst in den Hintergrund.

Die heutige Handelsagenda verspricht mit zahlreichen Unternehmenszahlen und den anstehenden US-Arbeitsmarktdaten weitere Impulse. Die Berichtssaison wird zunehmend zum Lackmustest für die hohen Erwartungen an die Aktienmärkte. Die Börsen befinden sich in einer Phase, in der gute Nachrichten kaum noch belohnt, Enttäuschungen dagegen umso härter bestraft werden. Das macht die Märkte anfällig für weitere kräftige Kursschwankungen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

