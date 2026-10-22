NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Kerngeschäft mit Werbung nehme zu, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Im Fokus blieben allerdings die Investitionen in KI-Chancen. Der Agent Muse sei sehr erfolgreich angelaufen und habe schnell eine führende Rolle bei den Verbrauchern eingenommen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
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