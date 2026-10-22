Annehmen, ablehnen oder irgendwas dazwischen: Cookie-Abfragen sind zur dauerhaften Begleiterscheinung beim Surfen geworden. Eine Idee aus Brüssel soll das ändern - hat es aber schwer. In der Debatte um die umstrittenen Cookie-Banner haben sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Position geeinigt. Die Mitgliedsländer lehnen einen Vorschlag der Europäischen Kommission zur Reduzierung aufploppender Cookie-Abfragen im Internet ab, wie aus einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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