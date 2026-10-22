Neue E-Lkw allein reichen nicht: Entsteht neben Daimler und Volvo ein Milliardenmarkt für Umrüstungen?

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Die elektrische Transportwende wird industrieller. Hersteller bringen leistungsfähigere Fahrzeuge in Serie, Kunden sammeln Betriebserfahrung und Flotten beginnen mit größeren Investitionen. Doch auch ein wachsendes Angebot neuer Elektro-Lkw beantwortet eine grundlegende Frage nicht: Was geschieht mit den vorhandenen Diesel-Fahrzeugen?

Für Speditionen steckt darin gebundenes Kapital. Ein technisch geeigneter Truck kann noch viele Jahre arbeiten, selbst wenn sein Motor eine größere Überholung benötigt. Neben dem Neufahrzeuggeschäft könnte deshalb ein zweiter Markt wachsen: die elektrische Umrüstung bestehender Nutzfahrzeuge.

Janus Electric versucht, dieses Geschäft mit einem eigenen Antriebs- und Batteriewechselsystem zu erschließen. Analysten sehen erhebliches Wachstumspotenzial. Entscheidend wird, wie zuverlässig sich das Modell in größerem Maßstab umsetzen lässt.

Daimler und Volvo bringen die Neuflotte voran

Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8) meldete im September mehr als 160 Millionen Kundenkilometer mit dem eActros 600 seit dessen Markteinführung Ende 2024. Mit dem eActros Lowliner erweitert Mercedes-Benz Trucks das elektrische Angebot für Volumentransporte.

Auch Volvo Group (ISIN: SE0000115446) hat einen weiteren industriellen Schritt vollzogen. Am 14. September gab Volvo Trucks den Serienstart seiner neuen Generation schwerer Elektro-Lkw bekannt. Dazu gehört der FH Aero Electric mit einer angegebenen Reichweite von bis zu 700 Kilometern je Ladung.

Die neue Generation umfasst außerdem FH-, FM- und FMX-Electric-Modelle für unterschiedliche Aufgaben. Die tatsächliche Reichweite hängt unter anderem von Gewicht, Witterung und Fahrweise ab.

Damit wächst die Auswahl für Betreiber. Wer neu investiert, kann elektrische Fahrzeuge zunehmend nach konkreten Einsatzanforderungen auswählen.

Der Bestand folgt einem anderen Investitionszyklus

Der Aufbau einer elektrischen Neuflotte und die Zukunft vorhandener Trucks sind allerdings unterschiedliche Aufgaben. Ein neuer Antrieb macht ein bestehendes Fahrzeug nicht automatisch wirtschaftlich unbrauchbar.

Betreiber müssen entscheiden, wann Ersatzinvestitionen sinnvoll sind und welche Teile des vorhandenen Fuhrparks weiter genutzt werden können. Besonders bei planbaren Touren stellt sich die Frage, ob ein geeigneter Truck mit elektrischem Antrieb eine weitere Betriebsphase beginnen kann.

Genau diese Investitionsentscheidung liefert die Grundlage für die Umrüstungsthese. Eine unabhängig belegte Milliardenbewertung dieses Marktes lässt sich aus den vorliegenden Materialien jedoch nicht ableiten.

Janus verbindet Umrüstung und Energieversorgung

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) ersetzt den Dieselantrieb geeigneter schwerer Lkw durch einen elektrischen Antrieb. Kabine, Fahrgestell und wesentliche Fahrzeugkomponenten bleiben erhalten.

Im Brancheninterview vom 8. Oktober nennt Vorstandschef Ben Hutt typische Umrüstungskosten von etwa 150.000 bis 175.000 australischen Dollar, abhängig von Fahrzeug und Konfiguration. Eine anstehende Motorüberholung beschreibt er als möglichen Entscheidungszeitpunkt.

Janus kombiniert die Fahrzeuge mit austauschbaren Batterien und Charge-&-Change-Infrastruktur. Direktes Laden per Kabel ist ebenfalls möglich.

Das erweitert die betrieblichen Optionen. Während entnommene Batterien geladen werden, kann ein Truck mit geladenen Einheiten weiterarbeiten. Zusätzliche Batterien, Infrastruktur und Betreuung gehören dabei in die vollständige Kostenrechnung.

118 nordamerikanische Umrüstungen als kommerzieller Test

Die August-Präsentation nennt 118 vereinbarte nordamerikanische Umrüstungen mit einem indikativen Bruttoauftragswert von rund 61,5 Millionen australischen Dollar. Diese Angaben ersetzen den älteren Stand von 112 Fahrzeugen.

Die ersten nordamerikanischen Auslieferungen erwartete Janus damals für das vierte Quartal 2026. Bestimmte Aufträge unterliegen Bedingungen hinsichtlich Förderfreigaben, Finanzierung und Lieferplanung. Der Auftragswert ist deshalb nicht mit bereits verbuchtem Umsatz gleichzusetzen.

Als praktische Grundlage meldete Janus zum Juni 28 Fahrzeuge mit mehr als 750.000 elektrischen Kilometern und über 4.000 Batteriewechseln.

Die Analysten erwarten einen deutlichen Umsatzsprung

Trim Capital modellierte in seinem Bericht vom 29. Juli für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 50,3 Millionen australischen Dollar und ein positives EBITDA von 1,6 Millionen australischen Dollar. Dahinter steht unter anderem die Annahme von 160 ausgelieferten Umrüstkits.

Diese Prognosen beschreiben ein mögliches Wachstumsszenario. Sie sind weder Unternehmensprognose noch Bestätigung erreichter Ergebnisse.

Janus ist Research-Kunde von Trim Capital; der Bericht nennt zudem wirtschaftliche Interessen von Mitarbeitern. Die Erwartungen müssen deshalb anhand tatsächlicher Lieferungen, Kundenzahlungen und des Kapitalbedarfs überprüft werden.

Fazit

Daimler und Volvo zeigen, wie die elektrische Neuflotte industrielle Substanz gewinnt. Gleichzeitig bleibt der vorhandene Diesel-Bestand eine eigenständige Investitionsaufgabe. Geeignete Fahrzeuge weiterzuverwenden und ihren Antrieb zu ersetzen, könnte die verfügbaren Wege zur Elektrifizierung erweitern.

Janus hat dafür ein System aus Umrüstung, Batteriewechsel und direktem Laden entwickelt. Betriebserfahrung in Australien und der gemeldete nordamerikanische Auftragsbestand geben der Strategie eine konkrete Grundlage. Eine Verbindung zu Daimler oder Volvo ist daraus nicht abzuleiten.

Die nächste Bewährungsprobe ist kommerziell: Umrüstungen müssen zuverlässig umgesetzt, Kunden betreut und Aufträge in Zahlungseingänge übersetzt werden. Trim Capitals Umsatzmodell verdeutlicht das mögliche Wachstum, zugleich aber den Umfang der erwarteten Umsetzung. Finanzierung, Förderbedingungen und Infrastruktur bleiben wesentlich. Der zweite Markt neben neuen Elektro-Lkw ist eine nachvollziehbare Investmentthese. Für Janus entsteht sein wirtschaftlicher Wert durch ausgelieferte Fahrzeuge und dauerhaft überzeugende Kundenergebnisse.

Quellen



Volvo Trucks: Volvo starts series production of electric trucks with up to 700 km range, 14. September 2026.

https://www.volvotrucks.com/en-en/news-stories/press-releases/2026/sep/volvo-starts-series-production-of-electric-trucks-with-up-to-700.html

Daimler Truck: IAA Transportation 2026: Daimler Truck Celebrates 130 Years of Trucks and Drives Transportation Forward, 13. September 2026.

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/iaa-transportation-2026-daimler-truck-celebrates-130-years-of-trucks-and-drives-transportation-forward-53589108

Trim Capital: Janus Electric Research Update, 29. Juli 2026. Vom Nutzer bereitgestellter Analystenbericht.

https://januselectric.com/

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