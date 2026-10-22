Nach unseren jüngsten Empfehlungen aus dem DAX und dem EURO STOXX 50 richten wir den Blick heute auf die amerikanischen Standardwerte. Der Dow Jones Industrial Average hat sich während der jüngsten Börsenturbulenzen vergleichsweise robust behauptet. Dennoch zeigen sich auch unter den 30 traditionsreichen US-Unternehmen erhebliche Unterschiede. Während einige Aktien nahe ihren Höchstständen notieren, haben andere inzwischen 20 bis 30 % an Wert verloren.
Gerade darin sehen wir interessante Einstiegschancen. Allerdings ist nicht jede stark gefallene Aktie automatisch ein Schnäppchen. Entscheidend bleibt, ob die Kursverluste durch eine nachhaltige Verschlechterung der Geschäftsperspektiven gerechtfertigt sind. Besonders interessant erscheinen uns Unternehmen, deren Gewinne trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds weiter wachsen.
Diese beiden finden sie samt Analyse in der Termin-Börse daily. Börsentäglich stellen wir Ihnen neue Unternehmen vor und weisen sie auf die größten Chancen hin. Testen SIe es, entweder im Einzelabruf oder im ABo (KLICK HIER).
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