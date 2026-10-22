Die Rheinmetall-Aktie hat in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren und notiert inzwischen rund -50 % unter ihren früheren Höchstständen. Doch im Bereich um 900 € scheint die Nachfrage immer wieder zurückzukehren. Mehrfach konnten die Käufer dort einen weiteren Kursrutsch verhindern. Auch einige Analysten sehen nach der kräftigen Korrektur wieder erhebliches Aufwärtspotenzial, wenngleich zuletzt mehrere Kursziele gesenkt wurden. Steht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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