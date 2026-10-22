Die Airbus-Aktie zeigt sich derzeit von ihrer starken Seite. Am Donnerstag legt das Papier zeitweise um knapp +2,5 % auf 199 € zu und hat damit mehrere wichtige Widerstände zurückerobert. Auch fundamental gibt es positive Nachrichten. Neue Großaufträge und steigende Flugzeugauslieferungen sorgen für Zuversicht. Spannend wird es nun aus technischer Sicht, denn die Aktie hat auch den wichtigen Volumenbereich um 195 € überwunden. Wie viel Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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