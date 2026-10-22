Einige Airbnb-Vermieter fordern von ihren Gästen, vor Verlassen der Unterkunft das Geschirr zu spülen und die Wäsche in die Maschine zu stecken. Die Plattform will dem nun einen Riegel vorschieben. Vermieter auf der Unterkünfte-Plattform Airbnb dürfen von ihren Gästen nicht mehr verlangen, dass sie zum Check-out das Geschirr abwaschen und die Betten abziehen. Laut einer neuen Richtlinie für Hausregeln lässt Airbnb nur noch Aufgaben zu, die als «zumutbar» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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